كابيللو منتقدا مدرب ساوثامبتون بعد فوزه على ليفربول: لماذا يبكي؟

الجمعة، 08 يناير 2021 - 11:51

كتب : FilGoal

هازنهاتل - ساوثامبتون

لم ير فابيو كابيللو، المدرب الإيطالي المخضرم، سببا لتنهمر دموع رالف هازنهاتل بعد إسقاط حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمعت عينا هازنهاتل بعدما أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز ساوثامبتون على ليفربول بهدف يوم الإثنين الماضي.

انتصار، عرقل مسيرة رفاق محمد صلاح ومنح الفرصة لمانشستر يونايتد للانفراد بالصدارة حين يواجه بيرنلي يوم الثلاثاء.

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وقال كابيللو، المدرب الأسبق لميلان وروما ويوفنتوس وريال مدريد وإنجلترا، في حواره لقناة سكاي سبورت إيطاليا:"لم أفهم الأمر".

وأضاف "كان يعمل، بعض العاطفة في مثل هذه المواقف تكون مقبولة، لكن ما فعله كان زائدا عن الحد".

وأتم "بأي سبب في العالم تبدأ في البكاء؟".

هدف داني إنجز منح هانزهاتل أول نقاط في تاريخه في مباراة ضد يورجن كلوب، المدرب المخضرم لليفربول.

وجعل ساوثامبتون على بعد 4 نقاط فقط من المتصدرين ليفربول ويونايتد.

ويحل ساوثامبتون ضيفا على ليستر سيتي في 16 يناير، وبعد 24 ساعة تجري القمة المرتقبة في الدوري بين ليفربول ويونايتد في ملعب أنفيلد رود.

هازنهاتل ساوثامبتون كابيللو
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