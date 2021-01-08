الأغلى في الدوري الهولندي.. هالر يعود للعمل مع تين هاج في أياكس

أعلن نادي أياكس الهولندي ضم الإيفواري سيباستيان هالر من صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي حتى صيف 2025.

وانضم المهاجم الإيفواري مقابل 22.5 مليون يورو، وسيرتدي القميص رقم 22.

وأصبح هالر أغلى لاعب في تاريخ الدوري الهولندي متخطيا البرازيلي ديفيد نيريس زميله في الفريق والذي انتقل موسم 2016-17 مقابل 22 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

Bonjour @HallerSeb 😍 Welcome our new striker in the comments!#CestSébastien — AFC Ajax (@AFCAjax) January 8, 2021

وبدأ هالر البالغ 26 عاما مسيرته مع أوتريخت الهولندي لمدة موسمين ونصف، إذ تدرب حينها تحت قيادة إريك تين هاج المدير الفني الحالي لأياكس.

وسجل المهاجم 40 هدفا وصنع 15 في 81 مباراة كأفضل أداء في مسيرته له تحت قيادة المدرب الهولندي.

ثم انضم لصفوف أوكسير الفرنسي في منتصف موسم 2014-15، ومنه إلى إينتراخت فرانكفورت الألماني، ثم إلى وست هام الفرنسي في صيف 2019.

مع وست هام سجل هالر الموسم الجاري 7 أهداف وصنع هدفا في الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة خلال النصف الأول من الموسم الجاري.

ويحتل أياكس صدارة ترتيب الدوري الهولندي بفارق نقطة عن أيندهوفن بعد مرور 14 جولة.

وسيلتقي الفريق الهولندي مع ليل الفرنسي في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي في فبراير المقبل.