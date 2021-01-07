مدير البطولة العربية لـ في الجول: تقرير المراقب نقل مباراة الإسماعيلي والرجاء لـ مراكش

كشف طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية عن ملعب مباراة الرجاء والإسماعيلي في نصف النهائي.

وقال طلال آل الشيخ في تصريحات لـFilGoal.com: "مراقب المباراة زار مركب محمد الخامس اليوم الخميس وعاين الأرضية، وعلى ضوء ذلك قرر نقل المباراة إلى مراكش في تقريره".

كان الرجاء قد تقدم بطلب لنقل المباراة من محمد الخامس إلى مراكش بسبب سوء أرضية الملعب.

طلب الرجاء قوبل بالرفض من الإسماعيلي الذي تمسك أولا بإقامته على الملعب المحدد، قبل أن تنقل المباراة في النهاية.

الرجاء ودع دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس قبل أيام بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في مباراة أقيمت على الملعب بحالته السيئة بسبب الأمطار الغزيرة.

الإسماعيلي يواجه الرجاء يوم الإثنين المقبل، في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وكان الدراويش قد انتصروا ذهابا في مصر بهدف، ويحتاج الفريق للتعادل السلبي فقط لبلوغ النهائي وملاقاة اتحاد جدة.