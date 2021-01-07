مدير البطولة العربية لـ في الجول: تقرير المراقب نقل مباراة الإسماعيلي والرجاء لـ مراكش

الخميس، 07 يناير 2021 - 23:04

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي - الرجاء

كشف طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية عن ملعب مباراة الرجاء والإسماعيلي في نصف النهائي.

وقال طلال آل الشيخ في تصريحات لـFilGoal.com: "مراقب المباراة زار مركب محمد الخامس اليوم الخميس وعاين الأرضية، وعلى ضوء ذلك قرر نقل المباراة إلى مراكش في تقريره".

كان الرجاء قد تقدم بطلب لنقل المباراة من محمد الخامس إلى مراكش بسبب سوء أرضية الملعب.

أخبار متعلقة
الرياضية المغربية: نقل مباراة الرجاء والإسماعيلي إلى مراكش قائمة الإسماعيلي – 24 لاعبا على رأسهم بابل وفخر الدين أمام الرجاء مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: عبد الرحمن مجدي سيسافر مع الفريق إلى المغرب مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نرفض نقل مباراة الرجاء خارج الدار البيضاء

طلب الرجاء قوبل بالرفض من الإسماعيلي الذي تمسك أولا بإقامته على الملعب المحدد، قبل أن تنقل المباراة في النهاية.

الرجاء ودع دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس قبل أيام بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في مباراة أقيمت على الملعب بحالته السيئة بسبب الأمطار الغزيرة.

الإسماعيلي يواجه الرجاء يوم الإثنين المقبل، في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وكان الدراويش قد انتصروا ذهابا في مصر بهدف، ويحتاج الفريق للتعادل السلبي فقط لبلوغ النهائي وملاقاة اتحاد جدة.

البطولة العربية الإسماعيلي الرجاء
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريال مدريد لـ في الجول: مسحة زيدان سلبية 5 دقيقة | الدوري الإسباني
مدير البطولة العربية لـ في الجول: تقرير المراقب نقل مباراة الإسماعيلي والرجاء لـ مراكش 24 دقيقة | الوطن العربي
قائمة سيراميكا كليوباترا – تواجد شادي حسين وبونسو.. وغياب صالح أمام الأهلي 56 دقيقة | الدوري المصري
المصري يكشف حالة إسلام صلاح والعراقي بعد إصابتهما أمام الاتحاد ساعة | الدوري المصري
الرياضية المغربية: نقل مباراة الرجاء والإسماعيلي إلى مراكش ساعة | مصر
في عودته لـ باوك.. وردة يسجل ويخسر بمباراة مجنونة ساعة | المحترفون
ذا أثليتك: موسى ديمبلي ليس مهتما بالانتقال إلى وست هام ساعة | الدوري الفرنسي
جلسة استماع لقضية الزمالك مع النقاز 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك