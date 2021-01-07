الرياضية المغربية: نقل مباراة الرجاء والإسماعيلي إلى مراكش

تقرر نقل مباراة الرجاء والإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية من الدار البيضاء إلى مراكش حسبما ذكرت قناة "الرياضية" المغربية.

جاء ذلك بعد سوء أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بعد سقوط الكثير من الأمطار عليه ما أدى لإعاقة حركة الكرة في لقاء الرجاء وتونجيث السنغالي قبل يومين في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من الإسماعيلي –طلب عدم ذكر اسمه- في وقت سابق لـFilGoal.com: "سنحتج على القرار فور إبلاغنا به بشكل رسمي".

وأكمل "لن نمانع في نقل اللقاء لكن داخل الدار البيضاء وليس بعيدا عنها".

وتابع "نعتمد على لائحة الاتحاد العربي لكرة القدم والتي تنص على ضرورة إبلاغ الطرف الثاني في المباراة وقبل 10 أيام من موعد إقامة اللقاء".

ويواجه الإسماعيلي نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية يوم الإثنين المقبل، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنتيجة 1-0 للدراويش.