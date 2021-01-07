جلسة استماع لقضية الزمالك مع النقاز

حددت المحكمة الرياضية الدولية يوم الخميس المقبل، موعدا لجلسة استماع فيما يخص الشكوى المقدمة من قبل نادي الزمالك ضد التونسي حمدي النقاز.

حمدي النقاز النادي : الترجي الزمالك

ويطالب نادي الزمالك بحقه القانوني بعد قيام اللاعب بالرحيل عن الزمالك رغم استمرار تعاقده، والانتقال لصفوف سودوفا الليتواني.

ويلعب حمدي النقاز حالياً في صفوف الترجي التونسي بداية من الموسم الجاري.

وسدد الزمالك كافة الرسوم الخاصة بالقضية، والطعن عليها في انتظار الحكم الصادر بها الفترة القادمة بعد جلسة الاستماع.

كان النقاز قد لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي.