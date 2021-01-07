قائمة الإسماعيلي – 24 لاعبا على رأسهم بابل وفخر الدين أمام الرجاء

الخميس، 07 يناير 2021 - 20:56

كتب : ياسر الشريف

الصورة من الموقع الرسمي للإسماعيلي

عاد فخر الدين بن يوسف، وأري بابل لقائمة الإسماعيلي أمام الرجاء.

أعلن أبو طالب العيسوي قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية".

قائمة الإسماعيلي شهدت تواجد أري بابل الجناح الأنجولي، فيما عاد أيضا فخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي أيضا.

أخبار متعلقة
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نرفض نقل مباراة الرجاء خارج الدار البيضاء مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: عبد الرحمن مجدي سيسافر مع الفريق إلى المغرب الإسماعيلي يعلن إصابة الوحش وفقوسة بـ كورونا مدير البطولة العربية: من الصعب رفع الإيقاف عن حجازي.. وملعب الإسماعيلي والرجاء كما هو

وضمن القائمة 24 لاعبا للسفر إلى المغرب لخوض المباراة.

وقد صاحب الجهاز الفنى كل اللاعبين الجاهزبن وتم استبعاد المصابين وهما عمر الوحش و مدحت فقوسه المصابين بالكورونا

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد مجدي - محمد فوزي.

الدفاع: محمد هاشم - محمد عمار - مروان الصحراوي - رضوان شريفي - محمود البدري - أحمد كاستيلو - محمد بيومي.

الوسط: عماد حمدي - محمود دونجا - محمد صادق - محمد مخلوف - نادر رمضان - محمد الشامي - شكري نجيب - أحمد مدبولي - أحمد مصطفى - محمد عادل - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – بينسون شلونجو - أري بابل.

الإسماعيلي كان قد فاز على الرجاء ذهابا بهدف مقابل لا شيء، ويحتاج للتعادل السلبي فقط لبلوغ النهائي وملاقاة اتحاد جدة.

ويلتقي الإسماعيلي مع الرجاء يوم الإثننين المقبل في الدار البيضاء.

البطولة العربية الإسماعيلي الرجاء
نرشح لكم
أخر الأخبار
في عودته لـ باوك.. وردة يسجل ويخسر بمباراة مجنونة دقيقة | المحترفون
ذا أثليتك: موسى ديمبلي ليس مهتما بالانتقال إلى وست هام 13 دقيقة | الدوري الفرنسي
جلسة استماع لقضية الزمالك مع النقاز 24 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الإسماعيلي – 24 لاعبا على رأسهم بابل وفخر الدين أمام الرجاء 49 دقيقة | الوطن العربي
مدرب أولمبياكوس: كوكا غير جاهز بدنيا حتى الآن ساعة | المحترفون
حوار في الجول – مدرب نابسا ستارز: أتمنى مواجهة بيراميدز.. وهكذا أعدت مايوكا للتألق ساعة | الكونفدرالية
ذا أثليتك: صفقة مفاجئة لـ بايرن.. مفاوضات متقدمة مع ظهير ريدينج ساعة | أوروبا
بوكيتينو: مبابي يحتاج للتحسن 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك