قائمة الإسماعيلي – 24 لاعبا على رأسهم بابل وفخر الدين أمام الرجاء

عاد فخر الدين بن يوسف، وأري بابل لقائمة الإسماعيلي أمام الرجاء.

أعلن أبو طالب العيسوي قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية".

قائمة الإسماعيلي شهدت تواجد أري بابل الجناح الأنجولي، فيما عاد أيضا فخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي أيضا.

وضمن القائمة 24 لاعبا للسفر إلى المغرب لخوض المباراة.

وقد صاحب الجهاز الفنى كل اللاعبين الجاهزبن وتم استبعاد المصابين وهما عمر الوحش و مدحت فقوسه المصابين بالكورونا

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد مجدي - محمد فوزي.

الدفاع: محمد هاشم - محمد عمار - مروان الصحراوي - رضوان شريفي - محمود البدري - أحمد كاستيلو - محمد بيومي.

الوسط: عماد حمدي - محمود دونجا - محمد صادق - محمد مخلوف - نادر رمضان - محمد الشامي - شكري نجيب - أحمد مدبولي - أحمد مصطفى - محمد عادل - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – بينسون شلونجو - أري بابل.

الإسماعيلي كان قد فاز على الرجاء ذهابا بهدف مقابل لا شيء، ويحتاج للتعادل السلبي فقط لبلوغ النهائي وملاقاة اتحاد جدة.

ويلتقي الإسماعيلي مع الرجاء يوم الإثننين المقبل في الدار البيضاء.