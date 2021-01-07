ذا أثليتك: صفقة مفاجئة لـ بايرن.. مفاوضات متقدمة مع ظهير ريدينج

الخميس، 07 يناير 2021 - 20:11

كتب : FilGoal

عمر ريتشاردز - ريدينج

يتقرب بايرن ميونيخ من التعاقد مع عمر ريتشاردز لاعب ريدينج الإنجليزي في صفقة مجانية.

موقع "ذا أثليتك" ذكر أن بايرن في مفاوضات متقدّمة مع الظهير الأيسر الشاب الذي ينتهي عقده مع ريدينج الصيف المقبل.

ومع عدم تجديد ريتشاردز لعقده مع ريدينج، سيحق له الانتقال مجانا إلى بايرن ميونيخ، بل يمكنه التوقيع على العقود رسميا بالفعل ابتداءً من يناير الجاري.

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ريتشاردز (22 عاما) ينافس مع ريدينج في دوري القسم الثاني الإنجليزي، ويعد صفقة مفاجئة مرتقبة لـ بايرن ميونيخ.

وبرر ذا أثليتك تلك الخطوة، برغبة بايرن استغلال مجانية الصفقة، مع إمكانية بيعه لاحقا لأحد أندية الدوري الإنجليزي بعد أن يكتسب مزيدا من الخبرة والقيمة.

ومن المنتظر أن يكون ريتشاردز ظهيرا أيسر احتياطيا للكندي ألفونسو ديفيز في بايرن ميونيخ مع رحيل ديفيد ألابا، وقدرة لوكاس هيرنانديز على اللعب في عمق الدفاع.

وخاض ريتشاردز مباراة دولية مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما في 2019 أمام سلوفينيا.

وشارك ريتشاردز في 20 مباراة بدوري القسم الثاني الإنجليزي هذا الموسم، دون أن يسجل أو يصنع.

عمر ريتشاردز ريدينج بايرن ميونيخ
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