مستفيدا من "بريكزيت".. برايتون يقطع إعارة بيرسي تاو أخيرا

الخميس، 07 يناير 2021 - 18:47

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - برايتون

أعلن نادي برايتون هوف ألبيون الإنجليزي، عن استعادة لاعبه بيرسي تاو بعد قطع إعارته إلى أندرلخت البلجيكي.

واستفاد برايتون من انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو ما يُعرف بـ "بريكزيت"، وما صحبه من تغيير قوانين تصريح العمل الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم؛ ليتمكّن من التعويل على الجناح الجنوب إفريقي الخطير.

برايتون تعاقد مع تاو (26 عاما) في صيف 2018 قادما من ماميلودي صنداونز مقابل 3,2 ملايين يورو.

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لكنه عجز عن تسجيله في قائمته بسبب عدم امتلاكه ما يكفي من نقاط ليحصل على تصريح العمل في إنجلترا.

فبصفته لاعبا من خارج الاتحاد الأوروبي، كان تاو في حاجة إلى أن تكون بلاده في مركز ضمن الخمسين الأوائل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليحق له اللعب في الدوري الإنجليزي، أمرٌ لم تستطع جنوب إفريقيا الوصول إليه في الفترة منذ انضمام لاعبها إلى برايتون.

ليضطر برايتون إلى الاستغناء عن تاو مؤقتا على سبيل الإعارة سعيا في حصده ما يكفي من نقاط من خلال تجاربه في الدوري البلجيكي، ليكون مؤهلا لتمثيل الفريق، لكن أيضا هذا لم يكن كافيا.

الأزمة وصلت إلى نهايتها أخيرا في الأسبوع الماضي عندما فعّل الاتحاد الإنجليزي قوانينه الجديدة بعد انفصاله عن الاتحاد الأوروبي، إذ أعطى مساحة أكبر للأندية للتعاقد مع لاعبين غير أوروبيين.

ولعب تاو معارا إلى يونيون البلجيكي موسم 2018\2019، وتألق معه، إذ سجل 13 هدفا وصنع مثلها في 35 مباراة.

ليخرج معارا في 2019\2020 إلى كلوب بروج، ويسجل بقميصه 4 أهداف ويصنع 8 في 30 مباراة، ويقوده للقب الدوري البلجيكي بالإضافة إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأخيرا لعب تاو معارا في النصف الأول من هذا الموسم إلى أندرلخت وسجل بقميصه 4 أهداف في 14 مباراة، قبل أن يحين موعد عودته إلى برايتون.

ويمتلك تاو 26 مباراة دولية مع منتخب جنوب إفريقيا، سجّل خلالها 12 هدفا، وساهم في وصول بلاده إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

وصرّح جراهام بوتر المدير الفني لـ برايتون: "نحن سعداء بقدرتنا على الاعتماد على بيرسي وبداية العمل معه، أدرك أن جماهيرنا تتابعت تطوره خلال المواسم الماضية".

وأضاف بوتر عبر الموقف الرسمي لناديه: "نحن أيضا تابعناه عن كثب في فترته بـ بلجيكا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لقد قدّم مستويات مميزة خصوصا مع بروج وأندرلخت حيث شارك في دوري أبطال أوروبا، وخطوته المقبلة هي أن يُظهر استعداده للتواجد في الدوري الإنجليزي".

وأتم: "إنه يجلب لنا الكثير من الإضافة المختلفة، نتطلع إلى العمل معه".

بيرسي تاو برايتون في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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