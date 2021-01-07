مانشستر يونايتد يتمم تعاقده مع جناح أتالانتا الشاب

أعلن مانشستر يونايتد إتمام تعاقده رسميا مع أماد دياللو جناح أتالانتا الإيطالي الشاب لينضم للفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح الموقع الرسمي ليونايتد أن اللاعب الإيفواري وقع على عقد يربطه بالنادي حتى عام 2025 مع إمكانية مده لعام آخر.

وكان يونايتد أعلن في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية في الخامس من شهر أكتوبر الماضي توصله لاتفاق مع أتالانتا يقتضي بضم اللاعب الشاب في يناير.

واجتاز دياللو الفحوصات الطبية بنجاح وحصل على تصريح العمل ويتبقى فقط حصوله على تأشيرة دخول إنجلترا ليسافر من إيطاليا ويبدأ مشواره مع فريقه الجديد.

وخاض دياللو مباراتين مع أتالانتا خلال الموسم الجاري كبديل بواقع واحدة في الدوري الإيطالي وأخرى في دوري أبطال أوروبا.

وإجمالا شارك دياللو مع الفريق الأول لأتالانتا خمس مرات وسجل خلالهم هدفا وحيدا جاء ضد أودينيزي في أكتوبر من عام 2019.

وقال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد: "لقد تتبعنا دياللو لسنوات عدة وشاهدته بنفسي وأعتقد أنه واحد من اللاعبين الشباب المثيرين للإعجاب".

وأردف "يتمتع مانشستر يونايتد بتاريخ رائع في تطوير اللاعبين الشباب وكل شيء متاح ليطور أماد من نفسه ويحقق ما يريده".

وأضاف "سيحصل أماد على فترة للتأقلم ولكن سرعته ورؤيته وقدرته على الركض والمرواغة كلهم رائعين وستساعده إمكانياته على التحول من دوري لآخر، هو لديه كل الإمكانيات ليصبح لاعبا هاما لمانشستر يونايتد في السنوات المقبلة".

فيما علق أماد دياللو قائلا: "بعد الانتظار في الصيف أصبح الحلم حقيقة والآن أنتقل لمانشستر يونايتد، لدي الكثير من الأشياء التي أود تحقيقها هنا وعندما تحدثت مع المدرب عرفت إنني اخترت النادي المثالي".

وأكمل "يمتلك يونايتد تشكيلا مثيرا للإعجاب وبه العديد من اللاعبين العظماء وأعد الجميع بأنني سأعمل بقوة لأتعلم منهم وأقدم كل شيء للنادي وأتطور".

وأردف "كل المدربين كانوا رائعين معي وعلى تواصل مستمر منذ توقيعي على عقد انضمامي ليونايتد ونصحوني كثيرا".

وأتم دياللو حديثه "أتيح لي الوقت للتحضير لذلك الانتقال بدنيا ونفسيا وعملت كثيرا بجد لأكون مستعدا لتلك الخطوة في هذا النادي المدهش".