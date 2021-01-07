مؤتمر كلوب: ما يعيشه كوكب الأرض سيحرمنا على الأرجح من صفقات يناير

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، أن ناديه قد لا يدخل سوق الانتقالات الشتوية للتعاقد مع مدافع.

ليفربول يعاني من أزمة دفاعية طاحنة بإصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترة طويلة، بالإضافة إلى المشاكل البدنية المتكررة لـ جويل ماتيب.

وصرّح كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة أستون فيلا المهددة بعدم الإقامة: "لا أستطيع التأكيد أننا لا نتعاقد مع أي لاعب".

وأضاف: "لكن استقدام صفقات غير وارد بنسبة كبيرة بسبب الوضع الذي يعيشه العالم".

وواصل: "لا يجب أن نتناسى الوضع الصعب الذي يعيشه الجميع وكذلك أندية كرة القدم".

وتابع: "ربما هناك أندية لا تعاني ماديا، لكن نادي ليفربول كان وسيظل متحليا بالمسؤولية تجاه كل ما يحدث".

وأكمل: "لو كان العالم في وضع طبيعي وكل شيء بخير وفزنا بالدوري وبدوري أبطال أوروبا والنادي في أفضل وضع ممكن، ثم حدث لنا هذا العدد من الإصابات، لدخلنا سوق الانتقالات بالتأكيد، لكننا لا نعيش ذلك الوضع".

وشدد: "لا أدري إن كان شيئا سيحدث أم لا، ربما سنفعل شيئا، لكنه قد يكون حلا على المدى القصير ونحن لا نريد ذلك لأنه خيار لا يساعد كثيرا، وبالتالي علينا التأقلم مع الوضع، ليست أفضل لحظة يعيشها هذا الكوكب، وبالتبعية ليست أفضل لحظة لأندية كرة القدم".

واضطر كلوب إلى الدفع بالثنائي جوردان هندرسون وفابينيو في عمق الدفاع خلال الهزيمة الأخيرة أمام ساوثامبتون.

🗣"I can't say definitely, it is just not likely" Jurgen Klopp on the chances of Liverpool bringing in a centre-back this January pic.twitter.com/7CcnXmJQRg — Football Daily (@footballdaily) January 7, 2021

وتحوّل للحديث عن جورجينو فينالدوم الذي ينتهي عقده في ظرف 6 أشهر: "قلت كل شيء ممكن عن فينالدوم، أحبه كثيرا كلاعب وكشخص، ليس هناك أكثر من ذلك لأقوله، لو تم اتخاذ قرار في شأنه فستعرفونه".

🗣"I think I said everything about it, there is nothing else to say" Jurgen Klopp gives an update on Georginio Wijnaldum's future at Liverpool pic.twitter.com/PdERDpKbZ2 — Football Daily (@footballdaily) January 7, 2021

كما أكد على أهمية كأس الاتحاد: "كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة مهمة، والقُرعة ليست رائعة، فـ أستون فيلا فريق قوي للغاية، نتعامل مع هذه المسابقة بجدية، نحن محترفون والشيء الوحيد الذي يجب علينا فعله هو الفوز".

وأوضح أن إجراء تغييرات عديدة في التشكيل أمر ليس سهلا: "نحتاج إلى لاعبين غير مجهدين، لكن المنافس قوي للغاية لأن نجري الكثير من التعديلات أمامه، لكن لدينا 8 أيام بين هذه المباراة ومواجهة مانشستر يونايتد المقبلة، سيتوجب علينا فعل الكثير في التدريبات".

وأشار: "عودة نابي كيتا اقتربت، لكنه لن يتواجد أمام أستون فيلا".

وساند لاعبه الياباني تاكومي مينامينو: "لا أظن أن مينامينو يعيش عاما صعبا، إنه في مستوى جيد وقد تأقلم معنا وتطور، يتدرب بقوة وقطع خطوات جيدة".

وأتم: "جوتا أمامه عدة أسابيع حتى يعود للتدريبات، إنها إصابة قوية وتحتاج إلى وقت".

وباتت مباراة أستون فيلا وليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي مساء الجمعة، مُهددة بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبي والجهاز الفني للفريق صاحب الأرض.