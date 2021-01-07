قبل مواجهة ليفربول.. تفشي فيروس كورونا في صفوف أستون فيلا

الخميس، 07 يناير 2021 - 17:23

كتب : FilGoal

أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا عن تفشي فيروس كورونا بشكل بالغ بين أفراد الفريق الأول.

وذكر أستون فيلا في بيان رسمي أن المسحة الطبية الروتينية يوم الإثنين الماضي أظهرت عددا كبيرا من الحالات الإيجابية بين لاعبيه وجهازه الفني.

ليتم عزل المصابين ويتم إخضاع الجميع لمسحة ثانية تأكيدية، ظهر فيها أعداد أكبر من المصابين بفيروس كورونا.

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لتتخذ الإدارة قرارا فوريا اليوم الخميس بإغلاق بوديمور هيث، مقر تدريبات النادي، كما تم إلغاء المران الأخير لـ أستون فيلا قبل مواجهة ليفربول غدا الجمعة.

وأشار أستون فيلا إلى أن الهيئة الطبية في النادي في محادثات جارية مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة الدوري الإنجليزي، بشأن الوضع الجاري.

ويستقبل أستون فيلا نظيره ليفربول في ملعب فيلا بارك مساء الجمعة بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، مباراة باتت مهددة وفقا لموقع "ذا أثليتك" الذي أشار إلى إمكانية صدور قرار بشأنها اليوم الجمعة.

ويخوض أستون فيلا مباراته التالية أمام توتنام هوتسبير يوم الأربعاء المقبل في الدوري الإنجليزي، مواجهة لم يتضح موقفها حتى الآن أيضا.

أستون فيلا في إنجلترا
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