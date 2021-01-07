كاف يعلن تأهل الهلال السوداني إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا تأهل الهلال السوداني إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت قد ألغيت مواجهة الإياب بين الهلال وأشانتي كوتوكو الغاني بسبب إصابة عددا من لاعبي الفريق الغاني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشف كاف عبر موقعه الرسمي الفرق 16 المتأهلة إلى دور المجموعات وكان من بينهم الهلال السوداني.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات غدا الجمعة لتحديد فرق كل مجموعة من المجموعات الأربعة، ويمثل مصر في ذلك الدور كل من الأهلي والزمالك.

وكان مراقب مباراة الهلال وأشانتي كوتوكو قد قرر إلغاء لقاء الإياب، الذي يُلعب على ملعب الهلال، لعدم اكتمال صفوف أشانتي كوتوكو بعد إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا.

وكان أشانتي كوتوكو قد سافر للسودان ببعثة مكون من 20 لاعبا فقط.

ورفع مراقب المباراة تقريره للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبت في نتيجة المباراة.

من جانبه، قدمت إدارة نادي أشانتي كوتوكو التماس لـ "كاف" من أجل إعادة المسحات الطبية للاعبين.

لكن اعتمد كاف تأهل فريق الهلال إلى دور المجموعات.