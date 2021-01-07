كييزا: وجود رونالدو وديبالا يجعل كل شيء أسهل

الخميس، 07 يناير 2021 - 15:54

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - يوفنتوس - ميلان - الدوري الإيطالي

يؤمن فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس بأن وجود كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في تشكيل فريقه يجعل كل شيء أسهل، وذلك بعدما سجل هدفين في فوز البيانكونيري الثمين على ميلان.

وتفوق يوفنتوس على ميلان بنتيجة 3-1 في قمة الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وقال كييزا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالنسبة للهدف الأول، قمت فقط بما يطلبه مني المدرب. عندما يكون لديك لاعبون مثل ديبالا وكريستيانو يرون أشياء لا يراها الآخرون، يصبح كل شيء أسهل".

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وأضاف "لكن الهدف الثاني كان بسبب التدريب. لديك مسؤولية أكبر في صفوف يوفنتوس، أحاول دائمًا مساعدة الفريق بشكل دفاعي".

وواصل كييزا "حققنا نتيجة رائعة كفريق ونحن سعداء للغاية".

تابع "تقديم كل شيء لهذا الفريق يأخذك إلى مستوى متميز والأهداف التي سجلتها هي نتيجة لذلك".

وأتم "أنا بخير الآن. كان لدي مشكلة صغيرة في الفخذ، ولكن لا توجد مشاكل في العضلات. أنا سعيد بأدائي".

وحقق أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس فوزا في أول لقاء له مع ميلان فريقه السابق الذي قضى معه 10 سنوات بقميصه كلاعب.

ميلان سقط بعد 28 مباراة لم يعرف خلالها الخسارة في المسابقة المحلية، إذ لم يخسر الروسونيري منذ استئناف النشاط الرياضي.

فيديريكو كييزا كريستيانو رونالدو باولو ديبالا يوفنتوس ميلان
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