يوفنتوس يشعل الدوري الإيطالي بثلاثية توقف قطار ميلان

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 23:44

كتب : إسلام أحمد

فيديريكو كييزا - يوفنتوس - ميلان - الدوري الإيطالي

أوقف يوفنتوس قطار ميلان في الدوري الإيطالي وفاز على ملعب سان سيرو بنتيجة 3-1 في ختام الجولة الـ 16.

ميلان سقط بعد 28 مباراة لم يعرف خلالها الخسارة في المسابقة المحلية، إذ لم يخسر الروسونيري منذ استئناف النشاط الرياضي.

وحقق أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس فوزا في أول لقاء له مع ميلان فريقه السابق الذي قضى معه 10 سنوات بقميصه كلاعب.

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يوفنتوس تفوق بفضل ديبالا وكييزا وبدلاءهما، بعدما سجل كييزا هدفين من صناعة ديبالا، وكذلك سجل ويستون ماكيني من صناعة ديان كولوسفسكي، فيما جاء هدف ميلان عن طريق دافيدي كالابريا.

التشكيل

ولعب دافيدي كالابريا ظهير أيمن ميلان في مركز خط الوسط لتعويض غياب رادي كرونيتش المصاب بكورونا وساندرو تونالي الموقوف وإسماعيل بن ناصر المصاب.

وتواجد النرويجي ينيس بيتير هاوجي في مركز الجناح الأيمن ليعوض غياب أنتي ريبيتش المصاب بكورونا.

فيما بدأ فرابوتا كظهير أيمن في يوفنتوس لتعويض غياب الكولومبي خوان كوادرادو ويلعب البرازيلي دانييلو كظهير أيسر لتعويض غياب أليكس ساندرو.

وقاد كريستيانو ورونالدو وباولو ديبالا هجوم يوفنتوس.

وصف المباراة

قبل بداية اللقاء تسلم التركي هاكان تشالهان أوجلو جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر ديسمبر من الأسطورة باولو مالديني.

وبدأ ميلان اللقاء بقوة بغية تسجيل هدف مبكر، تسديدة من رافائيل لياو تبعها تسديدة أخطر من الإسباني سامو كاستييخو بعد خطأ من رودريجو بنتانكور ليسدد كرة قوية تصدى لها تشيزيني في الدقيقة السابعة.

رد يوفنتوس جاء قويا بتسديدة من فيديريكو كييزا ارتطمت بالقائم الأيمن لـ جانلويجي دوناروما في الدقيقة 18.

وعقب 3 دقائق ومن لعبة ثنائية بين باولو ديبالا وكييزا، أرسل الأول بينية أرضية بالكعب سددها الإيطالي من مرة واحدة معلنا عن هدف التقدم للبيانكونيري.

ميلان يسيطر

من بعد هدف يوفنتوس عاد لاعبو ميلان للإمساك بزمام الأمور، لياو كاد أن يسجل التعادل سريعا بعدما راوغ ثنائي دفاع يوفنتوس، وسدد كرة مرت بجوار القائم للحارس البولندي في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 28 سدد لياو كرة صاروخية تصدى لها تشيزيني ببراعة محولا إياها لركنية.

وفي الدقيقة 35 كاد دفاع يوفنتوس أن يسجل هدفا بالخطأ في مرماه لولا تألق الحارس، ومن ثم عاد تشالهان أوجلو لتسديد كرة أرضية تصدى لها الحارس.

وقبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول سجل كالابريا التعادل بتسديدة على يسار تشيزيني لم يتحرك لها الحارس عقب تمريرة أرضية من رافائيل لياو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

واعترض لاعبو يوفنتوس وأندريا بيرلو المدير الفني على حكم المباراة لعدم احتساب خطأ لصالح أدريان رابيو في بداية هجمة الهدف.

الشوط الثاني

مثلما بدأ ميلان الشوط الأول حاول في مطلع الشوط الثاني خطف هدف مبكر، فسدد البرتغالي ديوجو دالوت كرة أرضية أبعدها تشيزيني لركنية في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 56 ومن خطأ للاعبي ميلان، أرسل دي ليخت عرضية لتصل إلى رامسي الذي سدد برعونة في الشباك الخارجية.

وكرر ديبالا وكييزا ثنائية الشوط الأول وسجلا هدف يوفنتوس الثاني، تمريرة من ديبالا إلى الإيطالي الذي سدد مباشرة من خارج منطقة الجزاء على يمين دوناروما معلنا عن التقدم في الدقيقة 62.

ثم خرج الثنائي بعد الهدف مباشرة ليشارك ديان كولوسفسكي وويستون ماكيني بدلا منهما.

وبعد 10 دقائق من الهدف الثاني ليوفنتوس كاد أن ماكيني أن يسجل الهدف الثالث من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقي كرة طولية من رونالدو لكن تسديدته تصدى لها دوناروما ببراعة.

بديلا كييزا وديبالا، صنعا الفارق في الدقيقة 76، كولوسفسكي مر من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية أودعها الأمريكي في الشباك.

محاولات لاعبو ميلان في الدقائق الأخيرة لم تكن مؤثرة ليوقف يوفنتوس قطار الروسونيري.

ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي
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