مران الزمالك - جلسة بين باتشيكو واللاعبين للتشديد على ضرورة اعتلاء صدارة الدوري

الخميس، 07 يناير 2021 - 15:44

كتب : FilGoal

باتشيكو - الزمالك - بيراميدز

عقد جايمي باتشيكو مدرب الزمالك جلسة تحفيزية مع لاعبي فريقه على هامش المران الجماعي المقام على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري.

وطلب باتشيكو خلال الجلسة من لاعبيه ضرورة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية واستمرار سلسلة الانتصارات لاعتلاء الصدارة، وذلك وفقا للموقع الرسمي.

وحضر الجلسة عبد الحليم علي مدير الكرة في النادي الزمالك.

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ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال في الفريق على هامش المران الجماعي.

وأجرى اللاعبون تحليل "رابيد تيست" ضمن البروتوكول الطبي الخاص باتحاد الكرة المصري لكرة القدم قبل المباريات للكشف عن فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بالتساوي مع الأهلي الثاني وأقل من الجونة المتصدر بنقطة.

في الدوري الزمالك
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