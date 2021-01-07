سولشاير: أشعر بخيبة أمل كبيرة

يشعر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بإحباط شديد بعد الخسارة من مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وانتصر مانشستر سيتي على يونايتد في ملعب الأخير أولد ترافورد 2-0 ليتأهل الفريق السماوي لنهائي كأس الرابطة للموسم الرابع على التوالي ويضرب موعدا ناريا في الـ25 من شهر أبريل المقبل مع توتنام.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان يمكن لسيتي أن يسجل العديد من الأهداف الرائعة، ويمكنك تقبل ذلك، ولكن عندما تتلقى هدفين من كرات ثابتة، أهداف بسيطة كان يجب علينا تشتيت الكرة فحسب، نشعر بخيبة أمل كبيرة".

وأضاف "لم نكن جيدين بما يكفي في تلك اللحظات. كنا نود أن ندافع بشكل أفضل في الركلة الحرة الأولى. يجب أن أقول إن هذا هدف سهل لنستقبله. لقد كان مخيبا للآمال جدا".

وشدد "لم نكن جيدين بما يكفي في معظم فترات اللقاء، لم نخلق فرصًا كبيرة كافية بأنفسنا، ولم يصنعوا الكثير من الفرص الكبيرة أيضًا، لكننا لم نظهر بالمستوى الذي ظهرنا به في المباريات الأخيرة في الدوري، تلك المباريات الصعبة التي فزنا بها".

واستمر المدرب النرويجي "عندما تتلقى هدفين من كرتين ثابتتين، فهذا أمر محبط للغاية".

سجل هدفا المباراة جون ستونز وفيرناندينيو في الدقيقتين 50 و83.

وأتم سولشاير "أردنا الوصول إلى النهائي. أردنا أن نكون في المباراة النهائية وكان ذلك سيعطينا دفعة إضافية. لكن هذا لم يحدث، يتعين علينا تخطى ذلك والتخلص من خيبة الأمل، لأن أمامنا العديد من المباريات في الفترة المقبلة".

واستمرت لعنة نصف النهائي في مطاردة مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه أولي جونار سولشاير ولثاني مرة يودع بطولة أمام غريمه التقليدي مانشستر سيتي.

فيما فشل يونايتد في التأهل للنهائي منذ فوزه بها في عام 2017.

لعنة نصف النهائي

خاض يونايتد تحت إمرة سولشاير نصف النهائي أربع مرات خسر فيهم جميعا.

في الموسم الماضي خسر في كأس الرابطة أمام سيتي نفسه في مجموع مباراتي نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.

وودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد تشيلسي.

كما ودع الدوري الأوروبي على يد إشبيلية.

ذلك قبل أن يُهزم مجددا في نصف نهائي موسم 2020-2021 من كأس الرابطة على يد سيتي.