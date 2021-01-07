فرج عامر لـ في الجول: طلبنا ضم ثنائي هجوم الأهلي بشكل رسمي

الخميس، 07 يناير 2021 - 14:14

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سونيديب

أرسل نادي سموحة عرضا رسميا من أجل الحصول على خدمات ثنائي الأهلي على سبيل الإعارة.

أحمد ياسر ريان

النادي : الأهلي

صلاح محسن

النادي : الأهلي

سموحة
الأهلي

وكشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رغبة فريقه في ضم صلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

وقال عامر لـ FilGoal.com: "سموحة أرسل عرضا رسميا للأهلي من أجل ضم الثنائي صلاح محسن وأحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة".

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وكان FilGoal.com قد علم بنية الأهلي في إعارة واحد من بين مهاجميه الثلاثة بعد ضم والتر بواليا. (التفاصيل من هنا)

وأضاف "ننتظر رد الأهلي للتفاوض على مدة الإعارة والمقابل المادي".

وأتم تصريحاته "سنقبل الموافقة على ضم أحدهما لكن نتمنى ضم الثنائي".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وكان الثنائي صلاح محسن وأحمد ياسر قد عادا إلى صفوف الأهلي من جديد مع بداية الموسم بعد انتهاء إعارتهما.

ولعب صلاح محسن الموسم الماضي مع فريق سموحة، بينما أحمد ياسر ريان كان ضمن صفوف الجونة.

الأهلي سموحة أحمد ياسر ريان صلاح محسن
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