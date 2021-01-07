جوارديولا: لعبنا كرة قدم رائعة أمام يونايتد

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بما قدمه لاعبيه أمام مانشستر يونايتد وقادهم للتأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين.

وانتصر مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد في ملعب الأخير أولد ترافورد بهدفين دون رد في نصف نهائي المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا رائعين أمام يونايتد خارج ملعبنا ولعبنا كرة قدم رائعة وفزنا لنتأهل لنهائي ويمبلي مرة أخرى".

وأضاف "إنه لأمر جيد للغاية أن أعود إلى ويمبلي للعب النهائي".

وتأهل الفريق السماوي إلى نهائي كأس الرابطة للمرة الرابعة على التوالي، ليواجه توتنام في النهائي يوم 25 أبريل المقبل.

وأكمل بيب "جون ستونز عاد وقدم أداء رائعا مرة أخرى، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه يمكنه الآن فعل شيء لم يكن قادرا على القيام به، وهو اللعب لمدة 4 أو 5 مباريات متتالية".

وشدد "لقد تعامل مع ماركوس راشفورد الخطير والذكي بطريقة مميزة، وكانت جودة تمريراته إلى جواو كانسيلو رائعة".

سجل هدفا المباراة جون ستونز وفيرناندينيو في الدقيقتين 50 و83.

وأتم "الفريق بأكمله كان رائعا، القائد فرناندينيو، الكل قدم أداء مميزا خارج ملعبنا مجددا، كل اللاعبين، إلكاي جوندوجان، رحيم ستيرلنج، فيل فودين، وكل الفريق".

مانشستر سيتي توج بلقب كأس الرابطة سبع مرات كثاني أكثر المتوجين به خلف ليفربول بفارق بطولة وحيدة.

وفاز مدرب سيتي بيب جوارديولا باللقب ثلاث مرات في رقم قياسي مثل السير أليكس فيرجسون وبوب بيزلي وبريان كلوف وجوزيه مورينيو.

لكن الإنجاز يتمثل في أن أي من المدربين المذكورين لم يحقق اللقب أربع مرات متتالية والآن أصبح جوارديولا على شفا تحقيق ذلك الأمر.

واستمرت لعنة نصف النهائي في مطاردة مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه أولي جونار سولشاير ولثاني مرة يودع بطولة أمام غريمه التقليدي مانشستر سيتي.

وفشل يونايتد في التأهل للنهائي منذ فوزه بها في عام 2017.