مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نرفض نقل مباراة الرجاء خارج الدار البيضاء

الخميس، 07 يناير 2021 - 12:33

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قال مصدر في النادي الإسماعيلي إن فريقه سيحتج على نقل مباراته ضد الرجاء المغربي خارج الدار البيضاء، وذلك استنادا على لائحة الاتحاد العربي لكرة القدم. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الإسماعيلي سيحتج على نقل مباراته ضد الرجاء خارج الدار البيضاء".

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وواصل "سنتقدم بالاحتجاج فور إبلاغنا بالقرار الرسمي".

وأكمل "لن نمانع في نقل اللقاء لكن داخل الدار البيضاء وليس بعيدا عنها".

وتابع "نعتمد على لائحة الاتحاد العربي لكرة القدم والتي تنص على ضرورة إبلاغ الطرف الثاني في المباراة وقبل 10 أيام من موعد إقامة اللقاء".

وأتم "وهو ما لم يتم وقد جهزنا للسفر والإقامة في الدار البيضاء".

وكان الرجاء قد تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد العربي طالب من خلاله نقل ملعب المباراة بعيدا عن الدار البيضاء بسبب الأمطار التي أثرت على أرض ملعب محمد الخامس الذي ستقام عليه المواجهة.

ويواجه الإسماعيلي نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية يوم الإثنين المقبل، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنتيجة 1-0 للدراويش.

الإسماعيلي الرجاء البطولة العربية
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