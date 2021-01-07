بونوتشي بعد إسقاط ميلان: هذه هي الروح التي يجب أن تظهر في كل مباراة

أشاد ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس بالروح التي ظهر بها فريقه ضد ميلان متصدر الدوري الإيطالي وتسببت في تحقيق الفوز.

وتفوق يوفنتوس على ميلان بنتيجة 3-1 في قمة الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وقال بونوتشي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "جئنا إلى هنا ونحن نعلم أنها ستكون مباراة مهمة للغاية".

وأضاف "قمنا بعمل جيد للسيطرة على اللقاء من البداية إلى النهاية. لقد خلقنا الكثير من الفرص وأخطائنا هي التي سمحت لهم بخلق أي فرص".

وتابع "لعبنا كفريق وكافحنا وآمنا بقدراتنا وهذه هي الروح التي يجب أن تظهر في كل مباراة".

وأكمل "فيما يتعلق بنتائج فحوصات فيروس كورونا الإيجابية، كنا نعلم أنه لا يزال يتعين علينا لعب المباراة. لقد ركزنا فقط على هدفنا في الحصول على الثلاث نقاط".

وأتم "علينا أن نركز على كل مباراة على حدة ونحقق الفوز. نركز الآن بشكل كامل على المباراة القادمة ضد ساسولو".

وحقق أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس فوزا في أول لقاء له مع ميلان فريقه السابق الذي قضى معه 10 سنوات بقميصه كلاعب.

ميلان سقط بعد 28 مباراة لم يعرف خلالها الخسارة في المسابقة المحلية، إذ لم يخسر الروسونيري منذ استئناف النشاط الرياضي.