الزمالك: الفريق مستهدف.. لماذا لا تأتي عروض للاعبي الأهلي وبيراميدز؟

الخميس، 07 يناير 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

هدف فرجاني ساسي - الزمالك - الرجاء

أبدى عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك اندهاشه من كثرة العروض المقدمة إلى لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال سالم عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك مستهدف بكثرة الكلام عن العروض، النادي أصبح حديث الصباح والمساء وكأنه لا يوجد ناد في مصر غيره أو لاعبون مميزون سوى في الزمالك".

وأضاف "هناك عمل ممنهج تجاه لاعبي الزمالك رغبة في عدم الاستقرار وسط الموسم، نعترض على الجو العام الذي يعيشه اللاعبون".

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وكشف سالم "جددنا عقود 4 لاعبين ونجدد لـ 4 آخرين، نحن في منتصف الموسم والفريق ينافس على الدوري".

وأبدى سالم اندهاشه قائلا: "الأهلي فريق مميز وفاز بالدوري والكأس وإفريقيا، بيراميدز لديه لاعبون على أعلى مستوى، لماذا العروض في اتجاه الزمالك فقط؟".

وبالحديث عن مستجدات ملف مصطفى محمد وفرجاني ساسي أوضح "إدارة الزمالك قررت منع الكلام عن أمر مصطفى محمد ولا تعليق على تصريحاته الأخيرة".

وأضاف المتحدث الرسمي للزمالك "ممنوع أيضا الحديث عن ملف ساسي لمدة 72 ساعة لحين اكتمال المفاوضات، وعندما نصل إلى نتيجة سنعلن".

وبالحديث عن أحمد سيد زيزو قال: "نعم الوصل الإماراتي أبدى اهتمامه بضمه ولكن أغلقنا الباب أمام رحيل أي لاعب، يجب أن نركز في الدوري".

وشدد "المشكلة أن كثرة العروض تؤدي إلى شوشرة وعدم استقرار، وسيسأل كل لاعب لماذا وافقت الإدارة على احتراف زميلي وأنا لا ويؤدي ذلك لزعزعة الفريق".

وعن سفر ساسي وأشرف بنشرقي رغم ارتباط الفريق بمباريات قال سالم: "يٌسأل في ذلك من وافق على سفر الثنائي، ليس لدي إجابة".

وأتم تصريحاته "بنشرقي انضم للفريق وخاض التدريبات كاملة ويستعد لمواجهة طلائع الجيش في الدوري".

الزمالك الاحتراف مصطفى محمد ساسي بنشرقي زيزو
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