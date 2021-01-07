سانت إيتيان يعلق عبر في الجول على تصريحات مصطفى محمد ورفض الزمالك رحيله

يتمسك سانت إيتيان بضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وتصريحات المهاجم الدولي الشاب الأخيرة نالت رضا مسؤولي النادي الفرنسي بحسب ما صرح به مصدر من داخل إدارة التعاقدات بالنادي.

وقال مصدر من إدارة التعاقدات في سانت إيتيان لـFilGoal.com: "تصريحات مصطفى محمد في الإعلام عن تمسكه بعرضنا جيدة لنا".

وأكمل "ما قاله اللاعب يعد شيئا إيجابيا بالنسبة لنا ولعرضنا".

وعن موقف الزمالك، صرح "لم يصل لنا أي رد من الزمالك لعرضنا حتى الآن".

واستدرك "لكن في نفس الوقت لم يبلغنا الزمالك برفضه العرض، وبالتالي لنكون واضحين يسود الصمت من جانب الزمالك".

وأتم "قرأت بيان المدير الرياضي في الزمالك والذي يعلن فيه رغبته في تأجيل بيع مصطفى محمد لما بعد أولمبياد طوكيو، لكن لا يوجد شيء جديد من جانبنا طالما لم يتحدث معنا الزمالك".

مصطفى محمد عاد لنادي الزمالك بعد فترتي إعارة بداية الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد كشف عن وصول عرض احتراف من نادي سانت إيتيان الفرنسي لـ مصطفى محمد هذا الشتاء.

الزمالك أعلن أيضا رفض كافة العروض الاحترافية التي وصلت للاعبيه خلال الفترة الحالية في بيان رسمي.

وكان اللاعب قد تحدث مساء الأربعاء عبر قناة "النهار" لأول مرة عن عرض سانت إيتيان الجديد، وأشار إلى أن ناديه الزمالك وعده بالاحتراف.

وصرح مصطفى محمد: "أقول لجماهير الزمالك بأنني 24 سنة حاليا، والفرصة قد لا تأتي مجددا للاحتراف. يقولون بعد الأوليمبياد؟ الأوليمبياد أساسا قد تؤجل، أو قد لا أكون موفقا فيها".

وواصل "أطالب إدارة الزمالك بالوضوح. طلبوا مبلغ معين لاحترافي وجلبته بالفعل. إما أن يوافقوا عليه ويسمحوا لي بالاحتراف، أو أن يخبروني بأن الملف مغلق ورحيلي مرفوض، ولا بد أن أستمر مع الفريق". (طالع التصريحات كاملة)