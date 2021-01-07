مصطفى محمد: الزمالك وعدني بالاحتراف بعد إفريقيا.. ولم أغيب سوى عن تدريب واحد

تحدث مصطفى محمد مهاجم الزمالك عن العرض الفرنسي من سانت إيتيان القادم له لأول مرة.

وكشف مصطفى محمد بأنه ما زال يريد الاحتراف لعدة أسباب، لكنه لم يتمرد على الزمالك يوما.

وقال مصطفى محمد في تصريحات لقناة النهار: "الزمالك أعارني مرتين ووافقت، وقرر إعادتي وكنت الأسعد لأنها رغبتي بالأساس".

وأضاف "في وقت سابق وصلني عرضا تركيا من فنربخشة ورفضته رغم إنه كان أضعاف ما أحصل عليه من الزمالك، لكنني رفضت لأن بطولة إفريقيا كانت حلمي وحلم كل جماهير الزمالك".

وواصل "بعدها وصلني عرضا من أنطاليا سبور ورفضته ولم أفتعل مشاكل. بعدها حصلت على وعد أمام العالم كله من مرتضى منصور بأنني سأحترف بعد بطولة إفريقيا".

مصطفى محمد أتبع "وقت وصول باتشيكو وصلني عرض احتراف، وجلست مع باتشيكو فقال لي إنه أتى إلى الزمالك بسببي أنا ولاعبين آخرين. ووعدني بأنه سيساعدني على الاحتراف بنفسه بعد البطولة. فما الجديد الآن؟".

مهاجم الزمالك أتبع "أقول لجماهير الزمالك بأنني 24 سنة حاليا، والفرصة قد لا تأتي مجددا للاحتراف. يقولون بعد الأوليمبياد؟ الأوليمبياد أساسا قد تؤجل، أو قد لا أكون موفقا فيها".

مصطفى واصل "أساسا بعد الأوليمبياد سيكون الموسم لم ينته بعد في مصر، فهل سأرحل في ظل منافسة الفريق على اللقب كما نتمنى أن نكون وقتها؟".

صاحب الـ24 عاما استمر "أقسم بالله إنني لم أتغيب سوى عن تدريب واحد لظروف صحية لوالدتي. لم أتمرد وأقسم بالله إنني أكثر من يحب النادي ولم أطلب زيادة راتبي في وقت سابق رغم وصول عروض احتراف أخرى".

وأتم "أطالب إدارة الزمالك بالوضوح. طلبوا مبلغ معين لاحترافي وجلبته بالفعل. إما أن يوافقوا عليه ويسمحوا لي بالاحتراف، أو أن يخبروني بأن الملف مغلق ورحيلي مرفوض، ولا بد أن أستمر مع الفريق".

مصطفى محمد عاد لنادي الزمالك بعد فترتي إعارة بداية الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد كشف عن وصول عرض احتراف من نادي سانت إيتيان الفرنسي لـ مصطفى محمد هذا الشتاء.

الزمالك أعلن أيضا رفض كافة العروض الاحترافية التي وصلت للاعبيه خلال الفترة الحالية في بيان رسمي.