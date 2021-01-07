مصطفى محمد: الزمالك وعدني بالاحتراف بعد إفريقيا.. ولم أغيب سوى عن تدريب واحد

الخميس، 07 يناير 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

تحدث مصطفى محمد مهاجم الزمالك عن العرض الفرنسي من سانت إيتيان القادم له لأول مرة.

وكشف مصطفى محمد بأنه ما زال يريد الاحتراف لعدة أسباب، لكنه لم يتمرد على الزمالك يوما.

وقال مصطفى محمد في تصريحات لقناة النهار: "الزمالك أعارني مرتين ووافقت، وقرر إعادتي وكنت الأسعد لأنها رغبتي بالأساس".

أخبار متعلقة
بيان رسمي – الزمالك يعلن عدم النظر لأي عروض احتراف للاعبيه الزمالك يكشف حالة أحداد وروقا قبل مواجهة طلائع الجيش تأجيل دعوى الأهلي ضد الزمالك بسبب استخدام شعار نادي القرن عصام سالم يوضح الموقف النهائي لـ زيزو وبنشرقي مع الزمالك.. وتطورات ساسي ومصطفى محمد

وأضاف "في وقت سابق وصلني عرضا تركيا من فنربخشة ورفضته رغم إنه كان أضعاف ما أحصل عليه من الزمالك، لكنني رفضت لأن بطولة إفريقيا كانت حلمي وحلم كل جماهير الزمالك".

وواصل "بعدها وصلني عرضا من أنطاليا سبور ورفضته ولم أفتعل مشاكل. بعدها حصلت على وعد أمام العالم كله من مرتضى منصور بأنني سأحترف بعد بطولة إفريقيا".

مصطفى محمد أتبع "وقت وصول باتشيكو وصلني عرض احتراف، وجلست مع باتشيكو فقال لي إنه أتى إلى الزمالك بسببي أنا ولاعبين آخرين. ووعدني بأنه سيساعدني على الاحتراف بنفسه بعد البطولة. فما الجديد الآن؟".

مهاجم الزمالك أتبع "أقول لجماهير الزمالك بأنني 24 سنة حاليا، والفرصة قد لا تأتي مجددا للاحتراف. يقولون بعد الأوليمبياد؟ الأوليمبياد أساسا قد تؤجل، أو قد لا أكون موفقا فيها".

مصطفى واصل "أساسا بعد الأوليمبياد سيكون الموسم لم ينته بعد في مصر، فهل سأرحل في ظل منافسة الفريق على اللقب كما نتمنى أن نكون وقتها؟".

صاحب الـ24 عاما استمر "أقسم بالله إنني لم أتغيب سوى عن تدريب واحد لظروف صحية لوالدتي. لم أتمرد وأقسم بالله إنني أكثر من يحب النادي ولم أطلب زيادة راتبي في وقت سابق رغم وصول عروض احتراف أخرى".

وأتم "أطالب إدارة الزمالك بالوضوح. طلبوا مبلغ معين لاحترافي وجلبته بالفعل. إما أن يوافقوا عليه ويسمحوا لي بالاحتراف، أو أن يخبروني بأن الملف مغلق ورحيلي مرفوض، ولا بد أن أستمر مع الفريق".

مصطفى محمد عاد لنادي الزمالك بعد فترتي إعارة بداية الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد كشف عن وصول عرض احتراف من نادي سانت إيتيان الفرنسي لـ مصطفى محمد هذا الشتاء.

الزمالك أعلن أيضا رفض كافة العروض الاحترافية التي وصلت للاعبيه خلال الفترة الحالية في بيان رسمي.

في الدوري الزمالك مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – اتجاه لإعارة أحد مهاجمي الأهلي 7 دقيقة | الدوري المصري
مدير البطولة العربية: من الصعب رفع الإيقاف عن حجازي.. وملعب الإسماعيلي والرجاء كما هو 16 دقيقة | الوطن العربي
الطليان يحصدون نقطة لـ بوكتينيو في ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان 26 دقيقة | الدوري الفرنسي
مصطفى محمد: الزمالك وعدني بالاحتراف بعد إفريقيا.. ولم أغيب سوى عن تدريب واحد 29 دقيقة | الدوري المصري
في ليلة تألق ميسي وبيدري.. برشلونة يقفز للمركز الثالث بثلاثية أمام بلباو 41 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من الأهلي لـ في الجول: موسيماني طلب رحيل بادجي منذ وصوله للمطار.. وهذه تفاصيل الإعارة 47 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس يشعل الدوري الإيطالي بثلاثية توقف قطار ميلان 50 دقيقة | الدوري الإيطالي
لعنة نصف النهائي مستمرة يا سولشاير.. سيتي يُسقط يونايتد في كأس الرابطة 55 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك