ولفرهامبتون يعلن استعادة كوتروني من فيورنتينا

الخميس، 07 يناير 2021 - 11:43

كتب : FilGoal

كوتروني

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي قطع إعارة المهاجم باتريك كوتروني من فيورنتينا الإيطالي.

وقضى المهاجم الإيطالي البالغ 23 عاما، الـ 12 شهرا الماضية بقميص الفريق البنفسجي على سبيل الإعارة خاض خلالها 34 مباراة.

وسجل كوتروني 4 أهداف جاءت جميعها في الموسم الماضي مع الفيولا.

بقميص الذئاب الإنجليزية سجل لاعب ميلان الأسبق هدفين في 12 مباراة جاءا في شباك تشيلسي ووست هام في النصف الأول من موسم 2019-2020.

وخاض كوتروني 13 مباراة الموسم الجاري واكتفى بصناعة هدف وحيد.

عودة الإيطالي ستكون لتعويض غياب المكسيكي راؤول خيمينيز والذي تعرض لإصابة في الرأس، ولم تحدد بعد موعد عودته.

ولفرهامبتون يحتل المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

ويلتقي ولفرهامبتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي مع إيفرتون.

باتريك كوتروني ولفرهامبتون فيورنتينا
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