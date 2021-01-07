فرج عامر: عرض إماراتي لحسام حسن.. وتحدثت مع صلاح محسن وأحمد ريان

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إن فريقه يرغب في ضم صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان من الأهلي، كما أشار إلى وجود مفاوضات مع ناد إماراتي لضم حسام حسن مهاجم فريقه.

وبدأ عامر الحديث حول تفشي وباء كوفيد 19 بين صفوف فريقه عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "هناك إصابات بفيروس كورونا في نادي سموحة بعيدا عن الـ11 لاعبا المصابين بفيروس كورونا، هناك إداريين ومدربين مصابين".

وواصل "حمدا لله أن اتحاد الكرة تفهم موقفنا والأجمل نادي الإنتاج وتفهمه، ورئيس النادي تواصل معي وقال لي لا يهم المباراة المهم أن أطمئن على الفريق واللاعبين وكذلك الأمر مع مدير الكرة".

وأعلن اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء تأجيل مواجهة سموحة والإنتاج الحربي إلى يوم 17 يناير بسبب وجود 11 إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.

وتطرق عامر للحديث حول مهاجمه حسام حسن قائلا: "حسام حسن مطلوب في كل مكان وهذا حقه، لاعب كبير وممتاز وأخلاق ومكافح ومستواه ثابت، ويبذل كافة الجهد الممكن من أجل الفريق، شيء طبيعي أن يكون مطلوبا في 4 أندية على الأقل".

وواصل "هناك 4 أندية ترغب في ضمه، من ضمنهم نادي إماراتي، طلبه على سبيل الإعارة وبعد ذلك تحول الموقف إلى شراء نهائي، لكن لابد أن أضم بديل".

وأكمل "حسام حسن أفضل مهاجم في مصر، لو كان ضمن أحد أندية القمة لم يكن ليخرج قط من منتخب مصر، لن يستمر لأكثر من عام وبعد ذلك سيحترف خارج مصر".

وشارك المهاجم صاحب الـ27 عاما خلال الموسم الجاري في 4 مباريات مع سموحة سجل خلالها هدفين.

ولعب الدولي المصري في 143 مباراة بقميص الأزرق السكندري سجل خلالها 42 هدفا وصنع 10 آخرين.

وعند سؤاله عما إذا كان سيحاول ضم صلاح محسن أو مروان محسن أو أحمد ريان ليقول:"المهاجم الذي يخرج من الأهلي سيكون من نصيبنا إن شاء الله".

هل ستستبدله بحسام حسن؟ رد عامر: "الأمر لا علاقة له بحسام، لا يجدي نفعا أن أبدل لاعبا بلاعب، كل شيء مستقل بذاته، الأهلي والزمالك وبيراميدز كفاتهم متساوية وأحترمهم جميعا وأحترم رغباتهم في شراء اللاعب إن كانت موجودة والأفضل ماديا لسموحة وما يريده اللاعب سيحدث".

وأردف "صلاح محسن لنا جزء فيه، لعب معنا في الموسم الماضي وقريب للغاية منا إنسانيا وتعاملنا معه وكان جيدا".

واسترسل "أحمد ياسر ريان؟ والده صديقي وكنت أول شخص طلبه على سبيل الإعارة حينما كان صغيرا ويمكنه أن يقول ذلك هو ووالده".

وأكمل "تمنيت ضم مروان محسن حينما عاد من البرتغال إلى مصر، اتجهت لمراجعة المدير الفني في الأمر وبعد ساعتين انضم للإسماعيلي".

وتابع "راقبته منذ أن كان في بتروجت، ثم البرتغال وغاب عن الساحة وفور وصوله مصر كنت أرغب في ضمه".

وأكمل "الثلاثي سوبر، وتحدثت مع صلاح محسن وأحمد ياسر ريان لبحث إمكانية انضمامهما".

وتابع "مروان محسن، أعتقد أنه سيتجه لأحد البلاد العربية لأنه لاعب دولي سترغب أندية السعودية والإمارات في ضمه".

وواصل "لكن سموحة ليس قادرا ماديا على تغطية صفقة مروان محسن".

وأتم "صلاح محسن ابننا، نعم هو ابن الأهلي، لكنه ابننا أيضا، وأحمد ياسر ريان تربطنا به علاقة طيبة جدا، ونتمنى ضم أحد هذين اللاعبين".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي يسعى لإعارة واحد من مروان محسن أو صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان. (طالع التفاصيل)

ولعب صلاح محسن خلال الموسم الماضي معارا إلى سموحة وشارك في 15 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.