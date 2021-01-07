بيرلو يوضح لماذا أشرك كييزا وهل يتدخل لتجديد عقد ديبالا

كشف أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس أهمية الفوز على ميلان، وأدوار فيدريكيو كييزا صاحب هدف التقدم في شباك الروسونيري.

وتفوق يوفنتوس على ميلان بنتيجة 3-1 في قمة الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وقال بيرلو عبر سكاي سبورت الإيطالية: "الفوز مهم لنا، لم نكن نهتم بنتائج الفريق الأعلى منا في الترتيب، نركز على تطور الفريق، وسنرى أين سنتواجد في الأشهر المقبلة".

وأضاف "الأهم هو روح الفريق والتي تريد أن تسيطر، خاصة أمام متصدر الدوري الإيطالي وعلى ملعبه".

وعن مشاركة فيديريكو كييزا أمام ثيو هيرنانديز "الفكرة هو أن يكون تحت ضغط ويمنعه من التقدم للأمام وبحرية كما يعتاد، خاصة أن جيد في موقف لاعب ضد لاعب".

وأشاد بالجناح الإيطالي "ضممنا كييزا لأنه يستطيع التفوق على اللاعبين في الثلث الهجومي من الملعب، قد يتغير مركزه لكن الأدوار كما هي".

وعن هدف ميلان "كانت خطأ والحكم لم يصفر، بعدما القرار كان على دانييلو أن يكون أكثر حدّة، لكن الفريق بأكمله توقف، على أي حال، كل شيء بدأ من خطأ".

وتطرق للحديث عن باولو ديبالا الذي صنع هدفين في المباراة، قائلا: "نحتاج عودة ديبالا إلى مستواه البدني، لأنه ليس في كامل لياقته، لديه مشاكل بدنية، ولم يقدم الأفضل بعد".

وأتم عن تدخله لتجديد تعاقد الأرجنتيني: "لا، ليس هذا دوري، أنا لست منخرطا في عقود اللاعبين".