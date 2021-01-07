بيولي: نواجه شعور لم نمر به منذ فترة طويلة.. ومواجهة تورينو ستكون الأهم

الخميس، 07 يناير 2021 - 00:44

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي مدرب ميلان

قال ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن الفريق لم يواجه شعور الهزيمة في الدوري الإيطالي منذ فترة طويلة.

وسقط ميلان أمام يوفنتوس لأول مرة بعد 28 مباراة دون خسارة في الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وقال بيولي لقناة ميلان: "النتيجة مؤلمة، لا يمكن أن ننكرها، أردنا نتيجة إيجابية مهما كلف الأمر، ونواجه شعور لم نمر به منذ فترة طويلة، نعرف كيف يكون الأمر سيئا بعد الخسارة وسنحاول المواصلة في طريقنا".

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وأضاف "الأداء كان جيدا، غدا سنتحدث في التفاصيل والتي تقول أننا قدمنا أداءً أقل، في الخسارة ستجد الشكوك، لكنها لن تكون هزيمة تبعدنا عن طريقنا".

وأكمل "استقبلنا الأهداف جاء بعدما كنا الأكثر خطورة، لكن عندما تلاقي فريقا قويا عليك أن تكون حذرا، عندما تواجه موقف واحد ضد واحد ستعاني".

وأردف "هذه الخطوة الأهم، حضرّنا للمباراة جيدا، لكننا سنعود دون فوز، علينا أن نتعافى الآن لأن لدينا مباراة أخرى مهمة",

وأتم "علينا أن نواصل الإيمان بأنفسنا، وعلينا المواصلة لأن المباراة المقبلة ستكون الأهم، وعلينا التحضير لها جيدا".

ويستعد ميلان لمواجهة تورينو يوم السبت المقبل في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

ميلان ستيفانو بيولي الدوري الإيطالي
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