المقاولون يشكو حكم مباراة النجم الساحلي لـ كاف "خسرنا بفعل فاعل"

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 23:13

كتب : أحمد شاكر

المقاولون - النجم الساحلي

تقدم نادي المقاولون العرب بشكوى ضد الحكم المغربي نور الدين الجعفري الذي أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد هيثم الجويني لاعب المقاولون إن الحكم شاهد الكرة وهي تصطدم بوجهه في ركلة الجزاء، ورغم ذلك احتسبها.

وأجمع اعضاء الجهاز الفني واللاعبين على أن المقاولون خرج بفعل فاعل.

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وقال المهندس محمد عادل رئيس البعثة إن المقاولون كان يستحق الصعود لولا الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له الفريق.

وقال محمد عادل إن المقاولون سيتقدم بشكوى ضد الحكم والمراقب، خاصة إن المباراة شهدت حضور جماهيري في ظل إقامة المباريات بدون جمهور في البطولة.

من جهة أخرى، قال محمد عادل في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "نشكر أولادنا، لكننا خرجنا بفعل فاعل".

وأضاف "الحكم ظالم وركلة الجزاء وهمية. الحكم كان مترصد لنا ولقد ظلمنا في المباراتين وليس اليوم فقط".

عادل أكمل "الكاف لا يطبق تقنية الفيديو إلا في في الأدوار النهائية من البطولة، وليس حقيقيا أننا رفضنا تواجده في المباراة الأولى".

وأتم "الفريق سيعود غدًا، وعماد النحاس في تحسن دائم، وقريبًا سيعود لقيادة الفريق من الملعب بعد تعافيه من كورونا".

في الكونفدرالية المقاولون العرب
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