خبر في الجول - الأهلي يضم اسم بواليا لقائمة مونديال الأندية

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قيد والتر بواليا في قائمة الفريق المحلية.

والتر بواليا النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "تم قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي واللاعب أصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق".

وأضاف "سيتم قيد بواليا في القائمة الإفريقية يوم 10 يناير بعد فتح باب القيد".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي وضع اسم بواليا ضمن قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية والتي سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم في الساعات القليلة المقبلة.

وانضم المهاجم الكونغولي والتر بواليا للأهلي قادما من الجونة قبل عدة أيام.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أكد عقب مواجهة سونيديب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أن بواليا سيحصل على فرصة للمشاركة في المباراة المقبلة.

الأهلي يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الدوري المصري.