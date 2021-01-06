أمام فريق درجة ثالثة.. أتليتكو مدريد يودع كأس ملك إسبانيا من الدور الثاني

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 22:08

كتب : FilGoal

الحسر على لاعبي أتليتكو مدريد بعد الخسارة أمام كورنيلا في الكأس

ودع أتليتكو مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور الثاني وأمام أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الإسبانية.

وخسر أتليتكو مدريد أمام فريق كورنيلا –أحد فرق الدرجة الثالثة- بهدف مقابل لا شيء على ملعب الأخير.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة السابعة عن طريق أدريان خيمنيز، ومن صناعة أجوس ميدينا.

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أتليتكو مدريد خاض المباراة بتشكيل مكون من بعض الأساسيين والبدلاء، إذ حرس سان رومان المرمى، فيما تواجد خيمنيز في الدفاع، وقاد جواو فيليكس وأنخيل كوريا الهجوم، فيما تواجد ساؤول نيجيز بجانب لوكاس توريرا وجيوفري كوندوجبيا في وسط الملعب.

وتعرض الظهير الأيمن ريكارد سانشيز للطرد من صفوف أتليتكو مدريد في الدقيقة الـ63 من عمر اللقاء، ليزيد الأمر صعوبة، قبل أن ينتهي اللقاء بخسارة أتليتكو في أكبر مفاجآت كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

أتليتكو مدريد متصدر الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن من 15 مباراة فقط ومتفوقا على ريال مدريد الثاني رغم لعب الأخير لـ 17 مباراة، سيكون على موعد مع مواجهة أتليتك بلباو يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

كأس ملك إسبانيا أتليتكو مدريد
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