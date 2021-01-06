تشكيل دربي مانشستر - هيندرسون يحرس مرمى يونايتد.. ومحرز يعود لقيادة سيتي
الأربعاء، 06 يناير 2021 - 20:59
كتب : FilGoal
دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالحارس دين هيندرسون أساسيا في مواجهة مانشستر سيتي.
ويلعب مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.
واعتمد سولشاير على تشكيل فريقه الأساسي أمام مانشستر سيتي.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:
المرمى: دين هيندرسون.
الدفاع: آرون واين بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – لوك شاو.
الوسط: فريد – سكوت ماكتومناي – بول بوجبا – برونو فيرنانديز.
الهجوم: راشفورد – مارسيال.
على الجانب الآخر عاد رياض محرز للتشكيل الأساسي لمانشستر سيتي.
وجاء تشكيل سيتي كالآتي:
المرمى: ستيفن.
الدفاع: كانسيلو – جون ستونز – روبن دياش – زينتشينكو.
الوسط: فيرناندينيو – جوندوجان – دي بروين.
الهجوم: رياض محرز – فيل فودين – ستيرلينج.