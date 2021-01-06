نابسا ستارز الزامبي إلى ملحق الكونفدرالية بقيادة مدرب مصري ومايوكا

قاد المدرب المصري محمد فتحي فريق نابسا ستارز الزامبي للوصول لملحق كأس الكونفدرالية 2020-2021.

وتفوق نابسا ستارز على سونجو الموزمبيقي بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1 خارج أرضه.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويدين محمد فتحي بالفضل في التأهل للزامبي إيمانويل مايوكا لاعب الزمالك السابق والذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 74.

ويعد ذلك هو الظهور القاري الأول لفريق نابسا ستارز في المسابقات الإفريقية بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الزامبي الموسم الماضي.

وكان مايوكا قد سجل هدفين في الدور التمهيدي بعد الفوز على نجازي من جزر القُمر بنتيجة 5-1.

وينتظر فتحي ونابسا ستارز القرعة المقرر إقامتها يوم 8 نوفمبر المقبل لمعرفة هوية منافسه.