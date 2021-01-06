لاعب ليفربول السابق: مشكلة الفريق واضحة وتتعلق بالثلاثي الهجومي

انتقد ستيف نيكول لاعب ليفربول السابق ثلاثي هجوم الفريق الحالي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال ستيف نيكول الذي لعب لليفربول في الفترة من 1981 لـ1994: "أعتقد أن المشكلة واضحة وأين تكمن، إنها متعلقة بالثلاثي الهجومي".

وتابع "هذا الثلاثي لا يصنع الفرص ولا يستغلها".

وواصل "أمام نيوكاسل صنع الثلاثي فرصا ولكن ضد ساوثامبتون ووست بروميتش لم يقدم أي شيء".

وأتم "إن لم تصنع الفرص فلن تسجل الأهداف".

وفشل ليفربول في الانتصار في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي بعدما تعادل مع نيوكاسل ووست بروميتش وخسر من ساوثامبتون.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بـ33 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه مانشستر يونايتد وللأخير لقاء أقل.