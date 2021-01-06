لاعب ليفربول السابق: مشكلة الفريق واضحة وتتعلق بالثلاثي الهجومي

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو يحتفلون بهدف ليفربول

انتقد ستيف نيكول لاعب ليفربول السابق ثلاثي هجوم الفريق الحالي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال ستيف نيكول الذي لعب لليفربول في الفترة من 1981 لـ1994: "أعتقد أن المشكلة واضحة وأين تكمن، إنها متعلقة بالثلاثي الهجومي".

وتابع "هذا الثلاثي لا يصنع الفرص ولا يستغلها".

أخبار متعلقة
الإقالة الثالثة في الدوري الإيطالي.. ليفيراني يعلن رحيله عن بارما تعثر في أسوأ توقيت.. أصدقاء الأمس ينصرون سامبدوريا على إنتر تقرير إنجليزي: فايلر يدخل قائمة المرشحين لتدريب شيفيلد وينزداي

وواصل "أمام نيوكاسل صنع الثلاثي فرصا ولكن ضد ساوثامبتون ووست بروميتش لم يقدم أي شيء".

وأتم "إن لم تصنع الفرص فلن تسجل الأهداف".

وفشل ليفربول في الانتصار في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي بعدما تعادل مع نيوكاسل ووست بروميتش وخسر من ساوثامبتون.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بـ33 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه مانشستر يونايتد وللأخير لقاء أقل.

ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا يكشف لماذا لا يتواجد في مجموعة "واتساب" لمنتخب إٍسبانيا 92 دقيقة | الدوري الإسباني
برأس مال 250 ألف جنيه.. غزل المحلة يعلن تأسيس شركة لكرة القدم 14 دقيقة | الدوري المصري
لاعب ليفربول السابق: مشكلة الفريق واضحة وتتعلق بالثلاثي الهجومي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإقالة الثالثة في الدوري الإيطالي.. ليفيراني يعلن رحيله عن بارما 41 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر في الكونفدرالية - النجم الساحلي (1)-(0) المقاولون العرب.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكونفدرالية
ربيع ياسين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب ساعة | منتخب مصر
في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يكشف حالة أحداد وروقا قبل مواجهة طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك