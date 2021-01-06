انتهت في الكونفدرالية - النجم الساحلي (2)-(1) المقاولون العرب.. أصحاب الأرض إلى الدور التالي

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 18:55

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - النجم الساحلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجم الساحلي والمقاولون العرب، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في مصر.

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طرد أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب بعد نهاية اللقاء بعد البصق على الحكم.

نهاية المباراة

ق. 90 هدف قاتل للنجم الساحلي. سليماني كوليبالي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في مرمى المقاولون.

ق. 87 ركلة جزاء للنجم الساحلي.

ق. 66 مخالفة للنجم الساحلي من على حدود منطقة الجزاء. مخالفة نفذها حمزة الأحمر في الحائط. داروين جونزاليس تحصل عليها وتعرض لعرقلة من لويز إدوارد ليحتسبها الحكم مخالفة من خارج منطقة الجزاء.

ق. 50 جووول التعااادل للمقاولون. سيف الدين الجزيري يراوغ بشكل رائع ويخترق دفاع النجم ويسدد مسجلا التعادل.

ق. 45 تصويبة سريعة من كوليبالي يتصدى لها حسن شاهين بثبات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 28 المقاولون يهدر التعادل. لويس إدوراد يستغل الخروج الخاطئ من الحارس ويراوغ الجابسي ويسدد خارج المرمى.

ق. 23 تصويبة قوية جدا من حمزة الأحمر فوق مرمى المقاولون بقليل.

ق. 22 جول أول للنجم الساحلي. ركنية قابلها سليماني كوليبالي برأسية رائعة في مرمى المقاولون العرب.

ق. 18 مرتدة للمقاولون العرب تنتهي بتصويبة من سيف الدين الجزيري يتصدى لها رامي الجابسي.

بداية المباراة

في الكونفدرالية النجم الساحلي المقاولون العرب
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