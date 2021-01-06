في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل

تأهل الترجي التونسي لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عقب اجتيازه لعقبة منافسه أهلي بني غازي الليبي في لقاء مثير للجدل تحكيميا أداره المصري محمود البنا.

واستضاف الترجي منافسه أهلي بني غازي في ملعب رادس اليوم الأربعاء بعدما تعادلا سلبا في لقاء الذهاب في ملعب بتروسبورت في مصر.

افتتح غيلان الشعلالي أهداف الترجي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وأدرك سعيد النيلي التعادل للفريق الليبي في الدقيقة 60.

ونجح محمد علي بن رمضان في التقدم مجددا للترجي في الدقيقة 62.

ولكن من ركلة جزاء وتلك المرة للفريق الليبي استطاع عبد الله العرفي إدراك التعادل لأهلي بني غازي وهو ما يعني تأهله لدور المجموعات حال انتهاء المباراة بتلك النتيجة.

لكن في الدقيقة 86 سجل علاء المرزوقي هدفا قاتلا للترجي اعترض عليه أهلي بني غازي بداعي وجود تسلل على لاعب الفريق التونسي.

ولكن احتُسب الهدف في النهاية ليتأهل الترجي لدور المجموعات.

جورماهيا X شباب رياضي بلوزداد

وفي كينيا خسر جورماهيا صاحب الأرض من منافسه شباب رياضي بلوزداد الجزائري بهدفين لهدف.

افتتح جوليس أوليموينجو أهداف اللقاء للفريق الكيني في الدقيقة 18.

وأدرك أمير سعيود التعادل للفريق الجزائري في الدقيقة 77.

وأضاف عبد القادر بلحران هدف الفوز لبلوزداد في الدقيقة 84.

وكان الفريق الجزائري اكتسح جورماهيا في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

مازيمبي X بونجويدي

وفي الكونغو فاز مازيمبي صاحب الأرض على بونجويدي الجابوني بهدفين لهدف.

وكرر مازيمبي انتصاره في لقاء الذهاب بذات النتيجة ليؤكد تأهله إلى دور المجموعات.

افتتح توماس أوليموينجو أهداف اللقاء لمازيمبي في الدقيقة 14.

وأضاف تاندي موابي الهدف الثاني للفريق الكونغولي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وجاء هدف الفريق الجابوني الوحيد في الدقيقة 78 عن طريق بوسوجو.

الصفاقسي X مولودية الجزائر

وفي ملعب الطيب المهيري فاز الصفاقسي على منافسه مولودية الجزائر بهدف دون رد.

لكن ذلك الفوز لم يكن كافيا للصفاقسي الذي خسر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد ليودع البطولة ويتأهل الفريق الجزائري إلى دور المجموعات.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فراس شواط في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.

سيمبا X بلاتينوم

وفي تنزانيا فاز سيمبا صاحب الأرض على منافسه بلاتينوم الزيمبابوي برباعية دون رد.

ونجح سيمبا في تعويض هزيمته في لقاء الذهاب بهدف دون رد ليحجز بطاقة التأهل لدور المجموعات.

سجل إيراستو نيوني الهدف الأول لسيمبا في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وأضاف شوماري كابومبي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة الأولى والخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل سيمبا هدفين متتاليين عن طريق جون بوكو وسليتوس شاما.

فيتا كلوب X يانج بافالوز

ونجح فيتا كلوب الكونغولي في الفوز على منافسه يانج بافالوز من إي سواتيني بأربعة أهداف لهدف بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل منهما.

جاء الهدف الأول المباراة الأول في الدقيقة 18 عن طريق فيستون مايلي.

وفي دقيقتين متتاليتين سجل ماكابي ليلبو هدفين لفيتا كلوب.

وقلص يانج بافالوز النتيجة بهدف في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 90 سجل جيريمي كاليندا الهدف الرابع لفيتا كلوب.

إنيمبا X المريخ

وفي نيجيريا خسر المريخ السوداني من منافسه إنيمبا بهدفين لهدف لكن الهزيمة لم تؤثر على تأهل الأول لدور المجموعات.

وكان المريخ فاز في السودان بثلاثية دون رد ليحجز مقعده في دور المجموعات لأول مرة منذ عام 2017.

افتتح سيف تيري أهداف اللقاء للمريخ في الدقيقة الخامسة.

وسجل فيكتور مبواما هدفين لإنيمبا في الدقيقتين 14 و51 لكنهما لم يشفعها لفريقه للتأهل.

الهلال X أشانتي كوتوكو

وتأجلت مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني بسبب عدم قدرة الأخير على وجود 15 لاعبا في قائمته لخوض المباراة بسبب وجود سبعة لاعبين مصابين بفيروس كورونا في صفوفه.

ورفع مراقب المباراة تقريره للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبت في نتيجة المباراة.

وقدم الفريق الغاني التماسا للاتحاد الإفريقي لإعادة المسحات الطبية للاعبين.

وكان الهلال فاز في لقاء الذهاب في غانا بهدف دون رد.

وحال اعتماد إلغاء المباراة فسيتأهل الهلال لدور المجموعات.