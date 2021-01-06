مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول الموقف القانوني بعد رفض جيرالدو قائمة الانتظار في الأهلي

رفض جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي الدخول في قائمة الانتظار ليُقيد والتر بواليا بدلا منه حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فماذا تقول لائحة اتحاد الكرة؟

أجاب مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "حال استمرار رفض جيرالدو وضعه في قائمة الانتظار فيحق له فسخ التعاقد مع الأهلي".

وأضاف "وبالتالي يحصل جيرالدو على كامل مستحقاته كاملة من الأهلي".

ولم يوقع جيرالدو بعد على إجراءات الموافقة على الانضمام لقائمة الانتظار متمسكا بتواجده ضمن قائمة الفريق.

ويسعى الأهلي لتسويق اللاعب أو بيعه لنادٍ آخر أو التوصل لاتفاق يسمح برحيله بشكل ودي.

صاحب الـ 29 عاما انضم للأهلي من أول أغسطس الأنجولي في يناير 2019.

وسجل جيرالدو مع الأهلي 5 أهداف وصنع 7 في 45 مباراة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب رفض 4 عروض مختلفة من أندية إفريقية وبرازيلية (طالع التفاصيل).