في الجول يكشف – الموقف الحالي لـ جيرالدو مع الأهلي بعد رفض الـ 4 عروض

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 21:04

كتب : أحمد الخولي

جيرالدو - الأهلي - الإسماعيلي

يبدو الموقف الحالي بالنسبة للأنجولي جيرالدو جناح الأهلي متشابكا، ومتوقف على عدة عوامل، أولها تعاقد الأهلي مع لاعب أجنبي جديد.

حسبما علم FilGoal.com، فإن رؤية بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، متوافقة مع رؤية إدارة النادي ولجنة التخطيط، بعدم الحاجة الفنية لوجود جيرالدو وعدم إفادته للفريق.

وبناء على ذلك، تم جلب 4 عروض للاعب من أندية الصفاقسي التونسي، وسموحة، وكورينثيانز البرزيلي، وأحد الأندية الإماراتية، لكن جيرالدو رفض كل تلك العروض.

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وبالتالي، ينتظر الأهلي فترة الانتقالات الشتوية، وتعاقده مع لاعب أجنبي جديد، وإقناع جيرالدو بالرحيل أو صدور قرار بالاستغناء عنه.

وكذلك، يدرس الأهلي وضع جيرالدو على قائمة الطوارئ التي استحدثها اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، حال التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

صاحب الـ 29 عاما انضم للأهلي من أول أغسطس الأنجولي في يناير 2019.

وسجل جيرالدو مع الأهلي 5 أهداف وصنع 7 في 45 مباراة.

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