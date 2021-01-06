وكيل أوزيل يفتح الباب أمام رحيل اللاعب عن أرسنال في يناير

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 17:23

كتب : FilGoal

ميسوت أوزيل

فتح إيركوت سوجوت وكيل أعمال مسعود أوزيل الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب الألماني عن أرسنال خلال الانتقاالات الشتوية الجارية.

مسعود أوزيل

النادي : أرسنال

أرسنال

ولم يشارك أوزيل مع أرسنال منذ شهر مارس من العام الماضي ولم يُقيد في قائمة الفريق للموسم الجاري.

وذكرت تقارير صحفية إمكانية رحيل أوزيل إلى فينيربهاتشه التركي أو دي سي يونايتد الأمريكي.

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وتحدث وكيل أوزيل لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية قائلا: "لم يكن من المسموح لنا الحديث قانونيا قبل الأول من شهر يناير الجاري، لكن الآن نستطيع أن ننظر للخيارات المتاحة أمامنا".

وينتهي تعاقد أوزيل مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد دون العودة لإدارة ناديه.

وواصل وكيل لاعب ريال مدريد السابق حديثه "لا أستطيع الحديث عن أندية بعينها لأن ذلك سيكون تصرف غير احترافي، لكن بشكل عام أمامنا ستة أشهر في تعاقد أوزيل مع أرسنال وليس من غير المعتاد أن نتحدث مع الأشخاص والأندية ونرى أفضل اختيار لأوزيل".

وتابع "ربما يبقى أوزيل في أرسنال حتى الصيف وربما يرحل، أولوية مسعود هي البقاء ولكن في كرة القدم لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث فالمواقف تتغير سريعا، في اللحظة الحالية فقط نحن ندرس كل الخيارات المتاحة في يناير والصيف".

وأتم وكيل أوزيل حديثه "إن أردنا أن يرحل مسعود في يناير فعلينا الحديث مع إدارة النادي وإن كان سيرحل في الصيف فلن نتحدث لهم، هذا هو الموقف وخلال أسبوع أو 10 أيام سيتضح الموقف أكثر بعد فتح باب الانتقالات والمواقف يمكن أن تتحرك بشكل أسرع".

وانضم صاحب الـ32 عاما لأرسنال قادما من ريال مدريد في عام 2013.

وشارك أوزيل مع أرسنال في 254 مباراة سجل خلالهم 44 هدفا وصنع 77 آخرين.

وتوج أوزيل مع أرسنال بأربعة كؤوس الاتحاد الإنجليزي ولقبين للدرع الخيرية.

أوزيل أرسنال
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