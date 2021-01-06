تأجيل دعوى الأهلي ضد الزمالك بسبب استخدام شعار نادي القرن

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل البت في دعوى الأهلي ضد نادي الزمالك بسبب التجاوز بحق شعار نادي القرن ليوم ٢ فبراير المقبل.

وجاء قرار المحكمة بعد طلب دفاع القلعة البيضاء مزيدا من الوقت لتجهيز إثبات الصفة الجديدة لرئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك المستشار عماد عبد العزيز.

كانت المحكمة الاقتصادية قد قررت في وقت سابق، تأجيل الحكم في القضية بسبب زوال الصفة بوفاة أحمد البكري الرئيس السابق للجنة المؤقتة لإدارة النادي.

ويطالب الأهلي بتعويض وقدره 50 مليون جنيه بسبب الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به بسبب استخدام شعاره كنادي القرن في إفريقيا ومحاولة سلبه منه.