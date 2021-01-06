مورينيو: الأندية الكبرى تهتم بكأس الرابطة.. النهائي يؤكد ذلك

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 16:21

كتب : محرر في الجول

جوزيه مورينيو - توتنام

رد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام على الأقاويل التي تشير لعدم اهتمام "الفرق الكبرى" ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ووصل توتنام نهائي لنهائي البطولة بعدما تغلب على برينتفورد بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، لينتظر الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في المباراة النهائية.

وقال مورينيو: "إذا رأيت الفائزين فستعرف أن الأندية الكبرى ترغب في الفوز بها".

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وتسأل مورينيو "من كان أخر فريق فاز بالبطولة وكان خارج الفرق الـ6 الكبرى؟ سوانزي سيتي؟ لا أعلم لأني لست جيدا بما يكفي في الإحصائيات".

وتابع "مانشستر سيتي فاز بها كثيرا، وكذلك تشيلسي وأتذكر فوز مانشستر يونايتد بها، كما أن ليفربول وصل للمباراة النهائية مؤخرا ولا أتذكر إذا كان فاز بها أم لا، وكذلك أرسنال".

وأتم "الأندية الكبرى تهتم بها بلا أدني شك. ونهائي البطولة يؤكد ذلك لأن توتنام سيواجه مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي".

وفاز مورينيو بلقب كأس الرابطة 4 مرات، بواقع 3 ألقاب مع تشيلسي، ولقب مع مانشستر يونايتد.

وكان سوانزي أخر فريق قد فاز باللقب من خارج الأندية الـ6 الكبرى، حين تغلب على فريق برادفورد بنتيجة 5-0 عام 2013.

وسيطر مانشستر سيتي على كأس الرابطة إذ حقق لقبها في أخر 3 سنوات.

وسبق لتوتنام وأن حقق كأس الرابطة 4 مرات من قبل، أعوام: 1971، 1973، 1999 و2008.

جوزيه مورينيو توتنام
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