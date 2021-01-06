إلغاء مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو بسبب كورونا في دوري أبطال إفريقيا

اُلغيت مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بسبب إصابة عددا من لاعبي الفريق الغاني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقرر مراقب المباراة، إلغاء لقاء الإياب، الذي يُلعب على ملعب الهلال، لعدم اكتمال صفوف أشانتي كوتوكو بعد إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا.

وكان أشانتي كوتوكو قد سافر للسودان ببعثة مكون من 20 لاعبا فقط.

ورفع مراقب المباراة تقريره للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبت في نتيجة المباراة.

من جانبه، قدمت إدارة نادي أشانتي كوتوكو التماس لـ "كاف" من أجل إعادة المسحات الطبية للاعبين.

وفي حالة اعتماد فوز الهلال؛ فسيتأهل الفريق لدور المجموعات.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال في غانا بهدف دون رد.

وتقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل (8 يناير) في القاهرة.