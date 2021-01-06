اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 15:48

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الإنتاج الحربي

أعلن اتحاد الكرة المصري رسميا، تأجيل مباراة الإنتاج الحربي مع سموحة لتقام يوم 17 يناير المقبل في استاد السلام.

وتأجلت المباراة التي كان من المفترض أن تقام ضمن منافسات الجولة السادسة، لتقام في الثانية والنصف عصر الأحد 17 يناير.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد وافق على تأجيل مباراة سموحة ضد الإنتاج الحربي. (طالع التفاصيل)

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مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الموافقة على تأجيل مواجهة سموحة والإنتاج الحربي سموحة لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراة الإنتاج بسبب حالات كورونا وننتظر رد اتحاد الكرة سموحة يعلن إصابة 11 لاعبا بفيروس كورونا

وكانت لائحة اتحاد الكرة تنص على الموافقة على تأجيل المباريات حال وصول عدد المصابين في فريق إلى 16 لاعبا فأكثر.

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن إصابة 11 لاعبا من الفريق بفيروس كورونا.

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد ست نقاط من خمس مباريات أقيمت حتى الآن.

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