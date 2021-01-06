مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الموافقة على تأجيل مواجهة سموحة والإنتاج الحربي

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 14:16

كتب : FilGoal

سموحة - الزمالك

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مواجهة سموحة والإنتاج الحربي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وكان من المقرر أن تقام المباراة غدا الثلاثاء قبل أن يوافق اتحاد الكرة على تأجيلها إلى 17 يناير.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "وافقنا على تأجيل مواجهة سموحة والإنتاج الحربي إلى يوم 17 يناير بسبب إصابات فيروس كورونا في الفريق السكندري".

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وتابع "سموحة خاطبنا بالفعل من أجل تأجيل المباراة والإعلان الرسمي على الموافقة على التأجيل بعد قليل".

وكشف المصدر "التأجيل رغم عدم وصول عدد المصابين إلى 16 لاعبا مثلما تنص اللائحة بسبب إصابة ثلاثي حراسة المرمى".

وكانت لائحة اتحاد الكرة تنص على الموافقة على تأجيل المباريات حال وصول عدد المصابين في فريق إلى 16 لاعبا فأكثر.

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن إصابة 11 لاعبا من الفريق بفيروس كورونا.

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد ست نقاط من خمس مباريات أقيمت حتى الآن.

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