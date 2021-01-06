الرياضية المغربية: الوداد يطلب تأجيل مواجهته في دوري أبطال إفريقيا بسبب الأمطار

تقدم نادي الوداد المغربي بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل مواجهته في دوري الأبطال بسبب سوء حالة أرضية مركب محمد الخامس نتيجة للأمطار.

وظهرت سوء حالة أرضية الملعب في مواجهة الرجاء أمام تونجيت السنغالي بسبب الأمطار الكثيفة في المغرب

وكشفت قناة الرياضية المغربية وفقا لمصادرها عن تقدم الوداد بطلب رسمي للكاف من أجل تأجيل مباراته.

وكان سوء حالة أرضية الملعب قد تسبب في الوداع المبكر للرجاء من دوري أبطال إفريقيا وانتقاله إلى كأس الكونفدرالية.

وخسر الرجاء أمام تونجيت السنغالي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان الوداد المغربي قد خسر في لقاء الذهاب أمام الاستاد المالي بنتيجة هدف دون رد.