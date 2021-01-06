مدافع يونايتد: أتمنى عبور سيتي نحو تكرار ما فعلناه في 2017

يتمنى إريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد أن يتخطى فريقه منافسه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء، نحو الفوز باللقب مثلما فعلها في 2017 بالفوز 3-2 على ساوثامبتون في النهائي.

وقال بايلي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن نركز على هذه المباراة ومستعدون لأننا نعلم أنها مباراة دربي ونحتاج إلى القيام بعمل جيد للغاية لحسمها".

وأضاف "نحن نعلم أن سيتي هو أحد أفضل الفرق في إنجلترا، لكننا الآن نركز على فريقنا ونمر بلحظات جيدة".

وأكمل "ومن الجيد جدًا اللعب على أرضنا وهذا مهم بالنسبة لنا. الآن نحن فقط نتدرب ونركز ونستعداد لتلك المواجهة".

وتابع الإيفواري "نهائي 2017 ذكرى جيدة. أتذكر أننا تأخرنا بهدفين، ثم انتفضنا بثلاثة أهداف وسجل زلاتان إبراهيموفيتش هدف الحسم وفزنا باللقب".

وأتم لاعب يونايتد "أتمنى أن نتمكن من فعل الشيء نفسه مرة أخرى هذا العام. كل شيء ممكن".

وينتظر توتنام الفائز من سيتي ويونايتد لملاقاته في المباراة النهائية.