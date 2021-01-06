مصر 2021 - رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يحضر نهائي بطولة العالم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، عن حضور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لنهائي المونديال.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد من 13 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه.

وأكد خالد فتحي نائب مدير البطولة أن اللجنة المنظمة وجهت الدعوة لتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لحضور البطولة المقامة بمصر.

وقال فتحي: "باخ أكد حضوره نهائي البطولة. حيث قرر المجيء لمصر لمتابعة الإجراءات الطبية والاحترازية التي سوف تتم بها البطولة ونظام الفقاعة الذي سيطبق خلال البطولة".

ويقام النهائي يوم 31 يناير على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة.

ووجه فتحي رسالة للجمهور "كنا نتمنى بالتأكيد حضور الجماهير بنسبة 100% ، لكن ظروف فيروس كورونا حالت دون ذلك. نتمنى أن تكون الجماهير دافعا لمنتخب مصر وتدعمه حتى لو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لرفع معنويات لاعبينا في البطولة".

وكانت شركة "تذكرتي" قد أعلنت موافقة اللجنة المنظمة للبطولة والجهات المعنية بالسماح بنسبه حجز 20% فقط للجماهير خلال مباريات البطولة. (طالع التفاصيل)

ويخوض منتخب مصر البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضا السويد وتشيلي والتشيك.

ومن المقرر أن تقام البطولة على 4 صالات هي، ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية وبرج العرب و6 أكتوبر.

وكان منتخب مصر قد بدأ استعداداته للبطولة بالفوز على اليابان بنتيجة 34-29 في أولى مبارياته الودية.

ومن المقرر أن تلعب مصر ضد اليابان مجددا، يوم الخميس المقبل في المباراة الودية الثانية للمنتخب.