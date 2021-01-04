مصر 2021 - تذكرتي: حضور 20% للجماهير من سعة استادات مونديال اليد

الإثنين، 04 يناير 2021 - 22:49

كتب : FilGoal

حورس - قرعة مصر 2021

أعلنت شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي عن الاتفاق على حضور نسبة 20% للجماهير من سعة أي استاد من الاستادات التي ستسضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد في نسختها السابعة والعشرين في الفترة من 13 إلى 31 من يناير الجاري.

وتقام البطولة على ملاعب القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر الجديدة وبرج العرب.

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وكشفت شركة تذكرتي المسؤولة عن تذاكر حضور الجماهير أنه بعد التنسيق مع اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي للعبة سيتم حضور 20% فقط وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وشددت الشركة على إلزام التباعد بين كل مقعد وآخر، والالتزام بارتداء الجماهير للكمامات خلال التواجد في مباريات البطولة.

كرة يد مصر مصر 2021
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