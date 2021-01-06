أوباما: ساسي لن يفرط فيما حققه مع الزمالك وجماهيره بسهولة.. سأتشاجر معه إن رحل

قال يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك إن فرجاني ساسي زميله في الفريق يرعف جيدا ومقتنع بأن ناديه أضاف له الكثير في الفترة الماضية بجانب حب الجماهير، وأنه لن يرحل ويفرط في كل ذلك بسهولة.

وصرح أوباما عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "فرجاني ساسي لاعب كبير ولا يوجد مثله كثير في مصر، ويعرف جيدا ومقتنع بأن الزمالك أضاف له الكثير في الفترة الماضية، ذكي كشخص ولاعب".

وواصل "لن يفرط في كل ذلك بسهولة، والجماهير التي تعشقه، منذ انضمامه لا أشعر أنه غريب عنا، إنه مننا، هو قال إنه من ميت عقبة".

وقال ضاحكا: "بكل تأكيد يفكر حاليا ولن يرحل ويتركنا، سأذهب للشجار معه إن فعل".

وأكمل "أتمنى له التوفيق داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، الموجودون يحبون الزمالك وأنت كذلك وبكل تأكيد لن يفرطوا بك بسهولة ولن يرغبوا في رحيلك، ولابد أن تستغل هذه الفرصة".

وأتم ضاحكا: "أنا قائد الفريق وأقول لك، استمر معنا".

وشارك ساسي خلال الموسم الجاري مع الزمالك في مباراتين من أصل 4 مباريات خاضها الفريق في الدوري، وصنع هدفا، وتواجد على مقاعد البدلاء مرة وكان خارج تشكيل إنبي للإصابة.

ولا يزال الزمالك يحاول تمديد عقد ساسي لاعبه الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وانضم صاحب الـ 28 عاما للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018.

ومنذ ذلك الحين، فاز ساسي مع الزمالك بلقب كأس مصر، ولقب الكونفدرالية الإفريقية، ولقب السوبر الإفريقي والمحلي.

وكان ساسي قد سافر إلى تونس بعد الحصول على إذن من جايمي باتشيكو المدير الفني لـ الزمالك. (طالع التفاصيل)