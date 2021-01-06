إصابة ثلاثي سيتي بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء إصابة لاعبيه سكوت كارسون، كول بالمر وأحد الموظفين بفيروس كورونا.

وأفاد النادي في بيان يوم الأربعاء: "يمكننا التأكيد أن سكوت كارسون، كول بالمر وعضو بالطاقم الفني قد أصيبوا بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "سيدخل كل منهم فترة العزل الذاتي وفقًا لبروتوكول الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية".

وأتم البيان "كل شخص في النادي يتمنى لهم الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى العمل والتدريب".

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن إعادة فتح مقر تدريباته بشكل طبيعي يوم الأربعاء الماضي بعد توقف التدريبات لعدة أيام خوفا من انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.

ولم يسجل مانشستر سيتي وقتها أي إصابات كورونا جديدة بين لاعبيه، ليعيد فتح مقر تدريباته ويبدأ الاستعداد لمواجهة تشيلسي يوم الأحد التي انتهت بالفوز 3-1.

وكان مانشستر سيتي أعلن إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية قبل غلق مقر التدريبات.

وتم تأجيل مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي التي كان من المفترض أن تقام في ملعب إيفرتون، جوديسون بارك في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي. يوم الإثنين قبل الماضي.

وحتى الآن تأجلت 3 مواجهات في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا وهي، فولام ضد توتنام، وأستون فيلا مع نيوكاسل، بالإضافة إلى مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي.

وأعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء إصابة 40 شخصا بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية خلال آخر جولتين للفحوصات.

جاء ذلك بعد فحص 2295 شخصا.

ويعد ذلك الرقم هو الأعلى منذ بداية الفحوصات المعتمدة بعد تفشي فيروس كورونا، وهو ضعف عدد المصابين في الجولة السابقة إذ بلغ عددهم 18 شخصا.

وبناء على زيادة عدد الإصابات الأسبوع الماضي قررت الرابطة إجراء فحصين أسبوعيا للأندية بدلا من فحص واحد للكشف عن فيروس كورونا.