أبو العلا: لقاح كورونا ممكن للرياضيين؟ كل شيء سيتضح في أولمبياد طوكيو

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

أولمبياد طوكيو

قال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إن حصول اللاعبين والرياضيين على لقاح الوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19” ممكن، لكن الأمر سيتضح بشكل كاف في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، موضحا أنه لا يوجد أي لقاح إجباري في العالم إلا لوجود ظروف ضرورية أو اضطرارية.

وصرح أبو العلا عبر قناة “أون تايم سبورتس” قائلا: “اللقاح؟ نعم يمكن أن يحصل عليه الرياضيين، كل شيء سيتضح في دورة الألعاب الأولمبية، اللقاح ليس إجباريا في العالم لكن هناك ظروف ضرورية".

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وواصل “هل سأحصل على اللقاح؟ كشخص لا أفضل التطعيمات سأنتظر قليلا، لا أحبها في المطلق، لكن كل التطعيمات الإجبارية التي تعرضت لها في حياتي حصلت عليها، لو اشترطت دولة ما حصولي عليه قبل دخولها سأفعل ذلك".

وأكمل “نتمنى أن ينتهي هذا الكابوس لأن الحياة تغيرت في كل شيء، لو كان ذلك حلا نتمنى أن يكون موجودا وننتهي من هذا الأمر".

وتابع “بيراميدز والزمالك يقومان بعمل جيد للغاية في التعامل مع الوباء. الأهلي؟ يسير بشكل جيد أيضا".

وأردف “هناك العديد من الأمور لدينا في المباريات بحاجة للتغيير، لم يكن لدينا جماهير لفترة طويلة لذا لا أشعر بالاختلاف لكن هناك أشياء داخل وخارج الملعب بحاجة للتحسن".

وواصل “مثل بعض الأشياء في إنجلترا، ليست لدينا فوجئت بها في موقف صلاح والنني الأخير، أن هناك اتفاق إذا ما كان اللاعب سيلعب سواء كان إيجابي أو سلبي وما التحليلات المتبعة".

واسترسل “في أوروبا وهذا أمر متبع عامة، أن الشخص لا يكون معديا بعد 10 أيام من الإصابة، قد يكون إيجابي ويلعب؟ بشرط سلامة فحوصات القلب".

وأكمل “لا يعتمدون على تحاليل الدماء، الأمر منوط بفحص القلب ولو كان هناك شيء في الجهاز التنفسي يقوم بإجراء أشعة مقطعية".

وأتم “ظللنا فترة نظن في فكرة وجود أجسام مضادة، حتى أصبحنا نرى أشخاص يصابون مرتين، هل لأن المسحة تظهر بقايا للعدوى القديمة لا أحد يعلم، لكن دائما في المرة الثانية لا أجد أعراضا ويذهب عنه سريعا".

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